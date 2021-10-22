Українці масово співають "Батько наш — Бандера, Україна — мати". Ролики з виконанням композиції збирають мільйони переглядів у TikTok.

#Букви розповідають історію пісню та публікують її текст.

В україномовному сегменті Інтернету продовжують поширюватися ролики, на яких люди збираються докупи та фільмують як співають пісню “Батько наш — Бандера”.

Чималої популярності пісня набула в TikTok. Відеозаписи звідти своєю чергою активно поширюються в Twitter та Instagram.

У TikTok ролик з тегом #батьконашбандера переглянули станом на 22 жовтня вже понад 8,5 млн разів, аналогічний тег #батько_наш_бандера зібрав ще 156 тисяч переглядів.

Історія пісні

Версію пісні, що набула поширення, заспівав колектив “Пентархія”, що створений випускниками напряму “Богослов’я” Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Учасники ансамблю “Пентархія” своєю чергою почули цю повстанську пісню від настоятеля Свято-Троїцького духовного центру Данила Галицького ПЦУ в Тернополі вже покійного отця Анатолія Зінкевича.

“Ми мали на меті популяризувати повстанську україномовну невідому для суспільства пісню. Сьогодні її підхопила молодь. Ми були приємно здивовані чути наші голоси на відео людей, які нас навіть могли не знати. На жаль, більшість звертає увагу на перший головний куплет пісні, а вона вся надзвичайно глибокого змісту”, — зазначив учасник ансамблю, служитель Свято-Троїцького катедрального собору Православної церкви України в Івано-Франківську Олег Луцан в коментарі “Радіо Свобода”.

Текст пісні “Батько наш — Бандера, Україна — мати”

Батько наш — Бандера, Україна – мати,

Ми за Україну підем воювати! Батько наш — Бандера, Україна – мати,

Ми за Україну підем воювати! Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько ранений. Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько ранений. Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівої ноги, без правої руки. Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівої ноги, без правої руки. Як прийшла до нього рідна мати його,

Плаче і ридає, жалує його. Як прийшла до нього рідна мати його,

Плаче і ридає, жалує його. Мами ж наші, мами, не плачте за нами,

Не плачте за нами гіркими сльозами. Мами ж наші, мами, не плачте за нами,

Не плачте за нами гіркими сльозами. Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,

Без правої ручки, без ніжки зостався. Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,

Без правої ручки, без ніжки зостався. Батько наш — Бандера, Україна – мати,

Ми за Україну підем воювати! Батько наш — Бандера, Україна – мати,

Ми за Україну підем воювати! А ми з москалями та й не в згоді жили,

На самого Петра у бій ми вступили. А ми з москалями та й не в згоді жили,

На самого Петра у бій ми вступили. Москалі тікали, аж лапті губили,

А наші за ними постріли били. Москалі тікали, аж лапті губили,

А наші за ними постріли били. Батько наш — Бандера, Україна – мати,

Ми за Україну підем воювати! Батько наш — Бандера, Україна – мати,

Ми за Україну підем воювати! Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала. Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала. На його могилі слова написала:

Слава Україні! Всім героям слава! На його могилі слова написала:

Слава Україні! Всім героям слава! Батько наш — Бандера, Україна – мати,

Ми за Україну підем воювати! Батько наш — Бандера, Україна – мати,

Ми за Україну підем воювати!