Британський гурт Florence + The Machine присвятив народу України кліп на свою пісню FREE, який був відзнятий у Києві 18 листопада.

Про це гурт сповістив у Twitter.

До розробки кліпу долучилися українські фільмейкери та митці, зокрема київська студія Radioaktive Film. А режисеркою стала Отем де Уайлд, за керівництвом якої попередні два кліпи гурту на композиції з альбому Dance Fever теж були відзняті в Україні.

У самому відео можна впізнати декілька столичних локацій, зокрема Київський крематорій та корпус Київського національного університету.