Про це гурт сповістив у Twitter.
До розробки кліпу долучилися українські фільмейкери та митці, зокрема київська студія Radioaktive Film. А режисеркою стала Отем де Уайлд, за керівництвом якої попередні два кліпи гурту на композиції з альбому Dance Fever теж були відзняті в Україні.
У самому відео можна впізнати декілька столичних локацій, зокрема Київський крематорій та корпус Київського національного університету.
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