Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Місцева влада видали наказ евакуювати жителів понад 300 будинків в цьому районі, а автомагістраль біля водосховища Пайн-Пойнт перекрили.
Жителям було відправлено текстове повідомлення з вимогою негайно покинути домівки.
Офіційні особи заявили, що водосховище площею 77 акрів (31 га) містить мільйони галонів води, що містить фосфор і азот, зі старого фосфатного заводу.
Ставок, в якому було виявлено витік, знаходиться в купі фосфогіпсу, радіоактивних відходів виробництва добрив.
Вода містить невелику кількість природного радію та урану, а труби також можуть виділяти газ радон.
Спроби усунути витік пізно ввечері в п’ятницю, закривши отвір камінням та іншими матеріалами, були невдалими.
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив надзвичайний стан у суботу.
Голова округу Ламантен Скотт Хоупс заявив, що вода може затопити землі, які в основному є сільськогосподарськими.
Тисячі галонів на хвилину постійно відкачуються з резервуара, аби зменшити обсяг води, в той час як інші робітники прокладають шлях, щоб контролювати потік води.
- В американському місті Олдсмар (штат Флорида) комп’ютерний хакер отримав доступ до системи очищення води та спробував суттєво підвищити рівень гідроксиду натрію в ній, що наразило тисячі людей на небезпеку отруєння.