В американському штаті Флорида оголошено надзвичайний стан після витоку з великого резервуара токсичних стічних вод в затоці Тампа.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Місцева влада видали наказ евакуювати жителів понад 300 будинків в цьому районі, а автомагістраль біля водосховища Пайн-Пойнт перекрили.

Жителям було відправлено текстове повідомлення з вимогою негайно покинути домівки.

Офіційні особи заявили, що водосховище площею 77 акрів (31 га) містить мільйони галонів води, що містить фосфор і азот, зі старого фосфатного заводу.

Ставок, в якому було виявлено витік, знаходиться в купі фосфогіпсу, радіоактивних відходів виробництва добрив.

Вода містить невелику кількість природного радію та урану, а труби також можуть виділяти газ радон.

Спроби усунути витік пізно ввечері в п’ятницю, закривши отвір камінням та іншими матеріалами, були невдалими.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив надзвичайний стан у суботу.

Голова округу Ламантен Скотт Хоупс заявив, що вода може затопити землі, які в основному є сільськогосподарськими.

Тисячі галонів на хвилину постійно відкачуються з резервуара, аби зменшити обсяг води, в той час як інші робітники прокладають шлях, щоб контролювати потік води.