Президент Дональд Трамп обійшов суперника-демократа Джо Байдена в штаті Флорида, а також кількох інших конкурентних штатах, включаючи Північну Кароліну, Огайо і Техас.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше телеканал Fox News прогнозував, що Трамп переможе у Флориді, дуже важливому для виборів штаті.

“Байден, відчайдушно шукає штати, які можна було б відбити у Трампа, придивлявся до штатам” блакитний стіни “: Мічиган, Вісконсін і Пенсільванія, які в 2016 році дали дорогу Трампу в Білий дім, але зараз підрахунок голосів там може розтягнутися на годинник або дні.

Трамп раніше займав лідируючі позиції в цих трьох штатах, але більша частина цих даних була заснована на голосуванні в день виборів, в якому брали участь республіканці. Очікувалося, що підрахунок бюлетенів поштою у всіх трьох штатах займе години або дні. У Вісконсині і Пенсільванії бюлетені для голосування по пошті не можуть бути оброблені до дня виборів.

Fox News прогнозував, що Байден виграє в Арізоні, надавши йому потенційний шлях до перемоги зі штатами “блакитний стіни”.

Прихильники обох кандидатів назвали вибори “референдумом по Трампу і його бурхливому першому президентського терміну”.