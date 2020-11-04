Про це повідомляє агентство Reuters.
Раніше телеканал Fox News прогнозував, що Трамп переможе у Флориді, дуже важливому для виборів штаті.
“Байден, відчайдушно шукає штати, які можна було б відбити у Трампа, придивлявся до штатам” блакитний стіни “: Мічиган, Вісконсін і Пенсільванія, які в 2016 році дали дорогу Трампу в Білий дім, але зараз підрахунок голосів там може розтягнутися на годинник або дні.
Трамп раніше займав лідируючі позиції в цих трьох штатах, але більша частина цих даних була заснована на голосуванні в день виборів, в якому брали участь республіканці. Очікувалося, що підрахунок бюлетенів поштою у всіх трьох штатах займе години або дні. У Вісконсині і Пенсільванії бюлетені для голосування по пошті не можуть бути оброблені до дня виборів.
Fox News прогнозував, що Байден виграє в Арізоні, надавши йому потенційний шлях до перемоги зі штатами “блакитний стіни”.
Прихильники обох кандидатів назвали вибори “референдумом по Трампу і його бурхливому першому президентського терміну”.