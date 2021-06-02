Флорида стала восьмим американським штатом, що заборонив трансгендерним дівчатам і жінкам в державних середніх школах і коледжах грати у жіночих спортивних командах.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У вівторок губернатор-республіканець Рон ДеСантіс підписав відповідну обмежувальну міру.

Захисники ЛГБТК + засудили цей крок, і одна група пообіцяла подати позов до суду.

Відповідно до закону, спортивні команди державних середніх шкіл і коледжів повинні визначатися на основі “біологічної статі”, що забороняє трансгендерним жінкам і дівчатам бути учасниками жіночих спортивних командах.

Законопроєкт визначає “біологічна стать” як той, який був вписаний в офіційному свідоцтві про народження на момент народження. У той час як стать людини – це вроджене почуття ідентичності.