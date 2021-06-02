Про це повідомляє телеканал CNN.
У вівторок губернатор-республіканець Рон ДеСантіс підписав відповідну обмежувальну міру.
Захисники ЛГБТК + засудили цей крок, і одна група пообіцяла подати позов до суду.
Відповідно до закону, спортивні команди державних середніх шкіл і коледжів повинні визначатися на основі “біологічної статі”, що забороняє трансгендерним жінкам і дівчатам бути учасниками жіночих спортивних командах.
Законопроєкт визначає “біологічна стать” як той, який був вписаний в офіційному свідоцтві про народження на момент народження. У той час як стать людини – це вроджене почуття ідентичності.
- Раніше президент США Джо Байден оголосив червень – місяцем гордості для представників ЛГБТК+-спільноти (LGBTQ +). За його словами, його уряд – різноманітний, адже 14% призначених високопоставлених чиновників адміністрації ідентифікують себе, як представники ЛГБТК+.