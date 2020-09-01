Заступник голови української делегації у ТКГ в Мінську звернувся до парламенту з приводу постанови про проведення виборів та можливості їхнього проведення на окупованій території Донбасу.

Про це в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як відомо, 15 липня Верховна Рада України призначила на 25 жовтня 2020 року чергові місцеві вибори. Відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України — тільки на підконтрольній українській владі території.

19 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук проінформував сторони про те, що звернувся до парламенту з приводу цієї постанови. Він просив розглянути питання щодо відповідності постанови Закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” та Мінським угодам. Згодом Кравчук пояснив, що зміна тексту постанови є вимогою російської сторони. Москва наполягає на проведенні виборів на окупованих територіях у жовтні, оскільки інше нібито є відступом від Мінських угод і “формули Штайнмаєра”.

За словами Разумкова, аналогічний лист, але іншого змісту, надійшов і від заступника Кравчука — Вітольда Фокіна.

“Станом на сьогодні також є ще заява Вітольда Фокіна. Вона деякою мірою розширює ту позицію, яка була зазначена. Вона інша, на мій погляд — кардинально інша. Але, все ж таки, там і там вона зроблена представником України у Тристоронні контактній групі”, — зазначив Разумков.

Спікер парламенту наголосив, що постанову про вибори Верховна Рада має приймати за 90 днів до їх проведення. Якщо вносити зміни до постанови зараз, будуть порушені строки та це може призвести до зриву виборів по всій країні.

“Станом на сьогодні внести зміни у цю постанову — втрутитися в процес, який вже розпочався. І це буде порушенням законодавства. Внесення будь-яких змін може трактуватися як те, що вибори поставлять під сумнів або зірвуть на іншій території держави”, — пояснив він.

Разумков також зазначив, що парламент, ймовірно, не зможе піти на такий крок.

Крім того, за його словами, зміни до постанови не можуть бути ініційовані членами делегації у ТКГ. Ані президент, ані Кабінет Міністрів, ані парламент таких змін не ініціювали, тож є ймовірність, що це питання взагалі не розглядатимуть.