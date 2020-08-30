Заступник голови української делегації на переговорах в Мінську, перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.

Про це Фокін розповів в інтерв’ю виданню “Страна.ua”.

Зокрема, він зазначив, що хотів би поїхати на підконтрольну бойовикам частина Донбасу і додав, що цю ідею підтримує і голова української делегації в Мінську Леонід Кравчук.

“Хочу своїми очима побачити людей, дізнатися, чим вони дихають, яким вони бачать варіант безконфліктно розійтися в цій ситуації”, – сказав Фокін.

Також він заявив, що для миру на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію і надати всьому Донбасу особливий статус.

“Ще важливе питання про амністію. І з того боку, і з іншого боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу”, – заявив він.

Він також зазначив, що злочини було скоєно “і з того, і з іншого боку”.

“І з того боку, і з іншого боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання”, – сказав Фокін.

На питання, чи готовий він під час поїздки на непідконтрольну частину Донбасу проводити переговори з керівниками невизнаних “республік”, Фокін відповів, що може це зробити, якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.