Заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін виступив за створення тимчасового уряду задля проведення виборів на окупованих територіях.

Про це він заявив в інтерв’ю “Українському радіо”.

Фокін зазначив, що він не розуміє, чому не проводяться місцеві вибори в підконтрольних українській влади районах Донбасу. Він додав, що ніхто не може йому це пояснити, а він своєю чергою не може це пояснити “контрагентам по переговорам”.

Також Фокін запропонував, аби безпеку під час проведення виборів на окупованих територіях могли забезпечити сили ООН.

“Я цілком погоджуюсь з тим, що перш ніж проводити вибори, треба забезпечити безпеку. Тут немає питань. Але в який засіб забезпечити безпеку — це повинні керівники країни думати. Як один із засобів, я запропонував використовувати мандат Ради Безпеки ООН і утворити тимчасовий уряд на цих територіях, які зараз непідконтрольні Україні”, — сказав Фокін.

За словами Фокіна, мандат Рада Безпеки ООН дозволяє створювати міжнародний тимчасовий уряд з необхідним терміном — може бути рік, може бути два, а безпеку забезпечити можуть міжнародні миротворці — військовий контингент ООН.

Заступник голови делегації України в ТКГ наголосив, що Росія підтримує цю пропозицію, але виступає за розміщення військового контингент ООН на лінії розмежування.

“Я собі уявляю це так, як вчора це сталося. Це по суті пропозиція не нова, про неї вже говорили. Росія погодилася на цей засіб руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН повинен бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування. Звичайно, з цим погодитися не можна. Треба такий же контингент розмістити на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або по всій території. Зрештою в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій будуть проводитися вибори”, — заявив він.