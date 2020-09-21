Заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін впевнений, що конфлікт на сході почався через мовне питання, а "мовний закон" — суперечить Конституції.

Про це він заявив в інтерв’ю “Українському радіо”.

Під час інтерв’ю ведуча спитала, якою є позиція Фокіна з приводу мовного питання на Донбасі.

Прямої відповіді заступник голови делегації України в ТКГ не дав, натомість озвучив свою позицію з приводу того, як наразі вирішується мовне питання в Україні.

Він вважає, що мовна політика в країні “не збігається з думкою переважної кількості людей”.

“Не рахуємось ні з думкою Венеціанської комісії, ні з думкою міжнародної спільноти, ні з думкою переважної більшості людей. За офіційною статистикою третина населення України спілкується російською мовою. А якщо вважати за практику, то практично переважна більшість спілкується російською. Чи це добре чи ні? Я не вважаю, що це добре, але давайте згадаємо, українську мову гнобили на протязі століть. І уже наївно вважати, що за якийсь рік, чи два, чи п’ять, чи десять можна дати можливість мові бути затвердженою в суспільстві”, — впевнений він.

На зауваження щодо того, що в Україні вже функціонує закон про українську мову як єдину державну, Фокін зазначив, що його приймали люди, а людям “властиво помилятися”.

“Мовний закон, я вважаю, суперечить Конституції”, — додав він.

Крім того, Фокін заявив, що саме мовне питання стало приводом для початку конфлікту на Донбасі.

“Але з чого починався конфлікт на Донбасі? Попередня влада пообіцяла людям, що будуть послаблення у використанні державної мови. Що їм буде дозволено проводити ділові зустрічі, вести документацію і таке інше російською мовою. Я не бачу в цьому нічого страшного”, — сказав він.

Також Фокін упевнений, що не кожна людина може вивчити мову легко. До того ж, на його думку, “любові з примусу”, зокрема і до мови, не може бути.