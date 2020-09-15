Перший заступник голови делегації України у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі не пам'ятає, коли познайомився з очільником Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком.

Про це він заявив у коментарі виданню “Гордон”.

Як повідомлялося раніше, співачка і модель Маша Фокіна в інтерв’ю для “1+1” заявила, що її дід, колишній прем’єр-міністр України Вітольд Фокін, став першим заступником глави української делегації у Тристоронній контактній групі після того, як вона познайомила його з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Своєю чергою Фокін запевнив, що не пам’ятає, як познайомився з Єрмаком. Він каже, що онука часто приїжджає до нього з друзями.

“Це було настільки давно, що я не пам’ятаю цього знайомства. Це було кілька років тому. Вона доволі часто приїжджає до мене з друзями своїми. Як правило, це симпатичні цікаві люди. Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Може, це було рік тому, може, більше”, — сказав він.

За словами Фокіна, знайомство відбулося задовго до того, як його запросили доєднатися до ТКГ.

“Один раз з ним перетнувся і більше не зустрічався, не говорив по телефону до того часу, поки він не запросив мене для розмови в Офіс президента”, — зазначив Фокін.

Щодо заяви Марії, Фокін наголосив: вона повнолітня самостійна людина, яка має свою думку і право її висловлювати “коли завгодно і де завгодно”.

Коли Фокін з’явився у ТКГ?

30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.

3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.

18 серпня Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна.

Кравчук неодноразово розповідав, що його та Фокіна запросили до Офісу президента, аби запропонувати увійти до ТКГ в один день.

Скандальні заяви Фокіна

Раніше #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського тощо, які він озвучував до призначення у ТКГ.

Ставши першим заступником голови української делегації Фокін дав ще ряд скандальних інтерв’ю. В них він, серед іншого, фактично виправдував окупацію Криму Росією.

“Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот”, – сказав Фокін.

Також Фокін заявляв, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував через це закликав відкликати Фокіна з ТКГ.

До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання представника Фокіна є провокаційними і спекулятивними.

А Офіс президента, голова делегації Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відхрестилися від цих заяв, наголошуючи, що вони — особиста думка експрем’єра.

Онука Фокіна Маша запевняла: його байдуже на критику його резонансних заяв про шляхи припинення війни на Донбасі.