Першому заступнику голови української делегації у Тристоронній контактній групі з переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Вітольду Фокіну байдужа критика його резонансних заяв про шляхи припинення війни на Донбасі.

Про це його онука Марія Фокіна зізналася в інтерв’ю програмі “Світське життя” на телеканалі “1+1”.

Раніше заступник голови української делегації на переговорах в Мінську, перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.

Українці і політики розкритикували за такі його заяви і вимагають негайного звільнення Фокіна з Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

“Ви знаєте, мені здається, дідусеві… як сказати м’якше… без різниці, що там про нього кажуть. Він знає, що каже. Він чітко розумно підходить до усіх питань. Ось і все”, — сказала вона.

За її словами, Вітольд Фокін користується інтернетом, але не читає критику.

“У дідуся є Viber, Telegram, навіть комп’ютер у нього є. Ні, він не читає усе це, тому що він знає, що він робить”, — зазначила онука Фокіна.