Про це його онука Марія Фокіна зізналася в інтерв’ю програмі “Світське життя” на телеканалі “1+1”.
Раніше заступник голови української делегації на переговорах в Мінську, перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.
Українці і політики розкритикували за такі його заяви і вимагають негайного звільнення Фокіна з Тристоронньої контактної групи по Донбасу.
“Ви знаєте, мені здається, дідусеві… як сказати м’якше… без різниці, що там про нього кажуть. Він знає, що каже. Він чітко розумно підходить до усіх питань. Ось і все”, — сказала вона.
За її словами, Вітольд Фокін користується інтернетом, але не читає критику.
“У дідуся є Viber, Telegram, навіть комп’ютер у нього є. Ні, він не читає усе це, тому що він знає, що він робить”, — зазначила онука Фокіна.
- 30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.
- 18 серпня Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна.
- 3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін. #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського.
- Напередодні колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував на слова представника президента України в Тристоронньої контактній групі Вітольда Фокіна про надання особливого статусу всьому Донбасу і заявив, що Фокіна потрібно відкликати з ТКГ.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання представника у ТКГ від України Вітольда Фокіна щодо особливого статусу для Донбасу та амністії бойовиків є провокаційними і спекулятивними.