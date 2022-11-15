На першій сесії саміту G20 в Індонезії у вівторок, 15 листопада, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн різко розкритикувала дії РФ в галузі енергетики, що призводить до кризової ситуації зі зростанням цін.

Про це пише DW.

Так, РФ вважає за краще спалювати свій газ, замість того, щоб продавати його. Це створює дефіцит на світових енергетичних ринках і призводить до різкого зростання цін, заявила фон дер Ляєн.

За її словами, з цієї причини ЄС підтримав запровадження стелі нафтових цін з РФ — це піде на користь країнам з низьким і середнім рівнем доходу.

“Але наша найкраща відповідь на ситуацію, що склалася, — це прискорити перехід до екологічно чистих видів енергії”, – додала глава Єврокомісії.

Вона наголосила, що це – “єдина відповідь на енергетичну та кліматичну кризи”, яка відкриває величезні можливості для інших регіонів світу.

У найближчі п’ять років Європа інвестує не менше 4 млрд євро у відновлювані джерела енергії, зокрема водневу енергетику, зазначила Урсула фон дер Ляєн, додавши, що це залучить також великі приватні інвестиції.

Своєю чергою, голова Ради ЄС Шарль Мішель також розкритикував РФ. За його словами, Москва використала енергію як зброю і це негативно впливає на економіку не лише Європи, а й усього світу.