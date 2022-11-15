Про це пише DW.
Так, РФ вважає за краще спалювати свій газ, замість того, щоб продавати його. Це створює дефіцит на світових енергетичних ринках і призводить до різкого зростання цін, заявила фон дер Ляєн.
За її словами, з цієї причини ЄС підтримав запровадження стелі нафтових цін з РФ — це піде на користь країнам з низьким і середнім рівнем доходу.
“Але наша найкраща відповідь на ситуацію, що склалася, — це прискорити перехід до екологічно чистих видів енергії”, – додала глава Єврокомісії.
Вона наголосила, що це – “єдина відповідь на енергетичну та кліматичну кризи”, яка відкриває величезні можливості для інших регіонів світу.
У найближчі п’ять років Європа інвестує не менше 4 млрд євро у відновлювані джерела енергії, зокрема водневу енергетику, зазначила Урсула фон дер Ляєн, додавши, що це залучить також великі приватні інвестиції.
Своєю чергою, голова Ради ЄС Шарль Мішель також розкритикував РФ. За його словами, Москва використала енергію як зброю і це негативно впливає на економіку не лише Європи, а й усього світу.
- Уряд Індії вирішив розглянути пропозицію країн Заходу, яка стосувалася введення цінових обмежень на закупівлю російської нафти. G7 намагається запровадити механізм обмеження цін до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС.
- Сполучені Штати, Європейський Союз та країни “Великої сімки” ввели заборону на перевезення російської нафти і нафтопродуктів морем.
- Міністри фінансів країн G7 (Великої сімки) домовилися про обмеження цін на російську нафту, сподіваючись, що таке рішення зменшить доходи агресора та здатність РФ фінансувати війну проти України.
- Порівняно із серпнем доходи Російської Федерації від експорту нафти у вересні скоротилися на 17,3%, або 3,2 мільярда доларів США.