Фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив $10 млн на боротьбу з поширенням у світі нового смертельного коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті фонду.

“Фонд виділяє $5 млн на заходи у відповідь 2019-nCoV в Китаї і вже працює з цілим рядом китайських партнерів з державного та приватного секторів”, – йдеться в повідомленні.

Кошти виділяються, в тому числі, на пошуки методів лікування і вакцини.

Партнерами фонду стали Національна комісія з охорони здоров’я, Китайський центр по контролю і профілактиці захворювань, Національний природознавчий фонд Китаю і різні науково-дослідні інститути, пов’язані з Китайською академією наук, Університетом Сямень і Сінофармською Китайською національною групою Biotec.

Ще $5 млн направлять в Африканський центр контролю та запобігання захворювань для розширення заходів проти поширення коронавірусу серед країн-членів Африканського Союзу. Ці кошти виділили на технічну підтримку моніторингу епідеміологічної ситуації, лабораторні дослідження коронавірусу і створення необхідних умов для ізоляції та лікування інфікованих.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.