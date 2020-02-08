Фонд Білла і Мелінди Гейтс виділить 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом 2019 нКоВ. Гроші передадуть організаціям, які займаються цим питанням.

Про це повідомили на сайті фонду.

Зокрема, гроші планують передати Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

60 мільйонів з вказаної суми витратять на розробку і тестування вакцини.

20 мільйонів виділять на лікування хворих та їх ізоляцію.

Решту 20 мільйонів віддадуть на захист населення в Африці і Південній Азії.

У цю суму включили 10 мільйонів доларів, які фонд обіцяв виділити на боротьбу з захворюванням в кінці січня.

“Ми сподіваємося, що ці ресурси допоможуть каталізувати швидке і ефективне міжнародне реагування”, – заявили засновники фонду.

Напередодні державний секретар США Майк Помпео заявив про намір виділити 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом в Китаї та інших країнах світу.

“З гордістю заявляю про додаткові $100 млн, що виділяються з наших фондів в якості підтримки Китаю в боротьбі з коронавірусом. Цей внесок – поряд з сотнями мільйонів доларів, пожертвуваними безоплатно – демонструє впевнене керівництво США у відповідь на спалах. Разом ми можемо зробити величезний вплив” , – написав Помпео.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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