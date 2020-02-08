Про це повідомили на сайті фонду.
Зокрема, гроші планують передати Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).
60 мільйонів з вказаної суми витратять на розробку і тестування вакцини.
20 мільйонів виділять на лікування хворих та їх ізоляцію.
Решту 20 мільйонів віддадуть на захист населення в Африці і Південній Азії.
У цю суму включили 10 мільйонів доларів, які фонд обіцяв виділити на боротьбу з захворюванням в кінці січня.
“Ми сподіваємося, що ці ресурси допоможуть каталізувати швидке і ефективне міжнародне реагування”, – заявили засновники фонду.
Напередодні державний секретар США Майк Помпео заявив про намір виділити 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом в Китаї та інших країнах світу.
“З гордістю заявляю про додаткові $100 млн, що виділяються з наших фондів в якості підтримки Китаю в боротьбі з коронавірусом. Цей внесок – поряд з сотнями мільйонів доларів, пожертвуваними безоплатно – демонструє впевнене керівництво США у відповідь на спалах. Разом ми можемо зробити величезний вплив” , – написав Помпео.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.