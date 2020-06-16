Американський фонд Black Lives Matter Foundation, назва якого співзвучна з гаслом масових протестів в США проти расизму, насправді виступає за "єднання" з поліцією. Але це не завадило фонду зібрати близько 4 мільйонів доларів за час протестів.

Це з’ясували в розслідуванні BuzzFeed News.

Фонд Black Lives Matter Foundation існує з 2015 року. Він не пов’язаний з рухом проти поліцейської жорстокості, а виступає за “єднання” з поліцією. Тисячі американців перераховували в нього кошти на тлі акцій протестів проти расизму, оскільки його назва була співзвучна з гаслом активістів: Black Lives Matter.

Ті, хто жертвували гроші через Google і Apple, думали, що передають їх в міжнародний фонд, але Black Lives Matter Foundation за всі роки існування не витратив жодного цента на боротьбу з расизмом.

Фонд Black Lives Matter Foundation зібрав як мінімум 4,35 мільйона доларів станом на початок червня.

Більшу частину коштів встигли заморозити до того, як вони досягли одержувача. Компанії, які внесли пожертвування, не знали, що фонд не пов’язаний з рухом Black Lives Matter, і відмовилися від співпраці з ним після запитів BuzzFeed News.

Фонд Black Lives Matter Foundation базується в Санта-Кларіті, штат Каліфорнія. В організації працює всього один співробітник. Це засновник фонду 67-річний музичний продюсер Роберт Рей Барнс (Robert Ray Barnes).

Він сказав, що не пов’язаний з глобальним рухом Black Lives Matter.

“Я ніколи з ними не зустрічався і не спілкувався. Мета нашої організації – це єдність з поліцією. Необхідно щось зробити, щоб згладити кути між поліцією і суспільством”, – сказано в програмній заяві фонду.

Барнс запевняє, що сам придумав слоган Black Lives Matter, а глобальний рух його вкрав. Він розповів, що ідея зареєструвати фонд прийшла йому в травні 2015 року після виступів проти поліцейської жорстокості 2014 року.

Скільки пожертвувань на тлі протестів в США дійшли до Барнса – він не розповідає. Наприклад, у 2017 році фонд зібрав близько 300 тисяч доларів. З них було витрачено лише 89 тисяч доларів, з яких 24 тисячі доларів – зарплата Барнсу.

Варто зазначити, що в Санта-Кларіті немає поліцейського управління. Місто укладає контракт з департаментом шерифа округу Лос-Анджелес, і його представник сказав, що він ніколи не чув про Барнса або його організацію. Міський голова Санта-Кларіти також не знав, що фонд існує.

Цікаво, що Microsoft, Google і Apple рекомендували співробітникам робити пожертвування до цього фонду і обіцяли збільшувати внески працівників в три рази.

Куди витрачав гроші фонд всі ці роки. У податкових деклараціях зафіксована лише одна виплата з рахунку фонду – грант на 5150 доларів для дитячого центру в Лос-Анджелесі. Барнс заявив, що передавав гроші школам і церквам, але не зміг надати доказів.

Що стосується нових грошей на рахунку фонду, Барнс запевняє, що планує витратити їх на організацію фуршетів для поліцейських і жителів міст, а також на поширення позитивних брошур про поліцію. Він також хоче влаштувати заходи, де громадяни можуть зустрічатися з офіцерами, щоб попити кави і поїсти пончики.

Наразі через GoFundMe заморожено 350 тисяч доларів, які могли надійти на рахунок фонду Black Lives Matter Foundation. Ще 14 тисяч доларів заморозили через сайт Bonfire.

Барнс також сказав, що симпатизує прихильникам Black Lives Matter, які випадково відправили гроші його організації, думаючи, що вони жертвують глобальному руху. Але він каже, що це рідкісне явище, стверджуючи, що люди дійсно хочуть підтримати його організацію та її програми.