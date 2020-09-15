Фонд державного майна заявив про проведення приватизаційного аукціону з ДП "Немирівський спиртовий завод" і оголосив масштабну приватизацію держпідприємств спиртової галузі.

Про це у Facebook написав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

“Так, це довгоочікувана чудова новина. Сьогодні Фонд держмайна оголошує про проведення приватизаційного аукціону по ДП Немирівський спиртовий завод. І цим повідомленням розпочинається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі. Державна монополія на виробництво спирту – більше не українська реальність!”, – написав Сенниченко.

Він також повідомив, що перший аукціон відбудеться за місяць, 15 жовтня.

“Стартова ціна на спиртзаводи справедливо визначена за підсумками інвентаризації. Прибутки, які робочий спиртзавод принесе своєму власнику, точно варті того, аби за нього поборотися на прозорому аукціоні. Я чомусь не сумніваюся, що ціна за активи злітатиме в рази”, – додав голова Фонду держмайна.

Нагадаємо, в жовтні 2019 президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону щодо роздержавлення спиртової галузі. В грудні парламент прийняв законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту. Згідно з прийнятим законом, з 1 липня приватний бізнес має змогу отримати ліцензію на виробництво спирту.

В лютому Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планувало до кінця року передати на приватизацію 41 підприємство ДП “Укрспирт”.