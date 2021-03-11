Про це повідомили в пресслужбі ФДМ.

” За об’єкт приватизації на торгах змагалися 4 компанії, а стартова ціна зросла в 3,2 раза — з 3 млн 380 тис. грн до 108 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

Новий власник отримає, зокрема будівлю солодового цеху та складу хімікатів, виробничі корпуси, цех лікарських засобів, цех сирого крохмалю, спиртосховище, склади.

Переможцем стало ТОВ “Рінтех”, кінцевим бенефіціаром якої в державному реєстрі вказано мешканку Києва Оксану Левіну.

Спиртзавод розташований у селищі Дубов’язівка ​​Конотопського району Сумської області.

У ФДМ зазначили, що процес приватизації вважатиметься завершеним після оплати.

Нагадаємо, в жовтні 2019 президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону щодо роздержавлення спиртової галузі. В грудні парламент прийняв законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту. Згідно з прийнятим законом, з 1 липня приватний бізнес має змогу отримати ліцензію на виробництво спирту.

В лютому Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планувало до кінця року передати на приватизацію 41 підприємство ДП “Укрспирт”.