Про це повідомили в прес-службі Фонда гарантування вкладів.
Первісну вартість стадіону визначили на рівні 733,25 млн грн ($31,52 млн).
Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси – 80289 м2. Стадіон “Чорноморець” – найбільший на півдні України.
Комплекс будівель і споруд є унікальним спортивним об’єктом і включає в себе:
– спортивну частину стадіону: чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення;
– бізнес-центр з рестораном загальною площею 10 757,90 кв м;
– фітнес-центр загальною площею 4 300,00 кв м;
– готель загальною площею 9 817,00 кв м;
– підземний паркінг для транспортних засобів;
– інші будівлі і приміщення відповідно до його технічного паспорту.
Остання повна реконструкція стадіону пройшла в 2011 році.
Стадіон “Чорноморець” дозволяє розмістити на трибунах більше 34 тис. чоловік.
Кінцевий термін прийому заявок на участь в торгах – 15 січня о 16:00.
Відзначимо, що Фонд гарантування робив уже шість спроб продати стадіон, але всі вони виявилися невдалими – на стадіон, що знаходиться в центрі Одеси, не знайшлося покупців.
- 7 березня 2018 року в Україні набув чинності закон № 2269-VIII “Про приватизацію державного та комунального майна”.