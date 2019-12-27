Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив сьомий за рахунком аукціон з продажу одеського стадіону "Чорноморець" і прав вимоги за кредитами в "Імексбанку".

Про це повідомили в прес-службі Фонда гарантування вкладів.

Первісну вартість стадіону визначили на рівні 733,25 млн грн ($31,52 млн).

Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси – 80289 м2. Стадіон “Чорноморець” – найбільший на півдні України.

Комплекс будівель і споруд є унікальним спортивним об’єктом і включає в себе:

– спортивну частину стадіону: чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення;

– бізнес-центр з рестораном загальною площею 10 757,90 кв м;

– фітнес-центр загальною площею 4 300,00 кв м;

– готель загальною площею 9 817,00 кв м;

– підземний паркінг для транспортних засобів;

– інші будівлі і приміщення відповідно до його технічного паспорту.

Остання повна реконструкція стадіону пройшла в 2011 році.

Стадіон “Чорноморець” дозволяє розмістити на трибунах більше 34 тис. чоловік.

Кінцевий термін прийому заявок на участь в торгах – 15 січня о 16:00.

Відзначимо, що Фонд гарантування робив уже шість спроб продати стадіон, але всі вони виявилися невдалими – на стадіон, що знаходиться в центрі Одеси, не знайшлося покупців.