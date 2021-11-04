Фонд Білла та Мелінди Гейтс пожертвує 315 мільйонів доларів, щоб допомогти дрібним фермерам вирощувати врожаї в умовах зміни клімату, а також створити відповідний насіннєвий фонд.

Про це американський мільярдер та філантроп Білл Гейтс повідомив в інтерв’ю “Голосу Америки” в Глазго, де відбувається Кліматична конференція ООН.

“Очевидно, що є продукти, які створюють меншу кількість викидів…У багатих країнах, як ви знаєте, починають маркувати харчові продукти щодо того, які викиди пов’язані із їх виробництвом. Ми також бачимо більше електричних авто. Знаєте, ми маємо змогу обігрівати наші будинки за допомогою так званих електричних насосів на противагу використанню вуглеводнів, наприклад природного газу, для опалення будинку”, – зазначив Гейтс.

Мільярдер також додав, що кожна окрема людина може долучитись до подолання проблеми зміни клімати. Гейтс зазначив, що це може відбутися на індивідуальному рівні.

Також важлива участь у політиці, оскільки зміна клімату – це “проблема, щодо якої нам треба зробити короткотермінові інвестиції й навіть піти на деякі короткотермінові жертви для отримання довготермінових переваг значного впливу на кліматичні зміни”.