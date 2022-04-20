Благодійний фонд Ігоря Кононенка закупив чергову партію медичних препаратів для потреб українських лікарень в умовах війни Росії проти України.

Чернігівська міська лікарня №2, Київська обласна клінічна лікарня, Васильківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Васильківської міської ради, Київський міський клінічний онкологічний центр та Охматдит отримали перев’язочні засоби, шприци, хірургічні рукавички, хірургічні простирадла, катетери, знеболювальні.

Раніше Васильківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, Васильківської міської ради, Київська обласна клінічна лікарня, обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради, Міронівська опорна багатопрофільна лікарня та Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримали від Фонду кардіотонічні засоби, антибактеріальні, протизапальні та протиалергічні препарати.

Також Фонд передав аптечки швидкої медичної допомоги, які призначені для накладання пов’язок при пораненнях та опіках з метою зупинки кровотечі та запобігання повторному зараженню ран. Такі аптечки вже отримали бомбосховища м. Києва, підрозділи ЗСУ та територіальної оборони.

На початку квітня цього року Ігор Кононенко придбав для батальйону особливого призначення “Скіф” автомобілі Nissan Navara. Це перша партія автомобілів для потреб захисників в умовах війни Росії проти України.

https://www.youtube.com/watch?v=swjaQpt3AMk

У 2021 році Фонд Ігоря Кононенка передав дрон Autel EVO 2 бійцям Сил спеціальних операцій (ССО), а також генератор, акумулятор і шини для бійців 58-ї бригади ВСУ та направив 248 тисяч гривень на придбання оптики для двох снайперських комплексів. У 2020 році Фонд передав 5,7 млн грн на допомогу в боротьбі з Covid-19.

Ігор Кононенко: довідка

Дата і місце народження: 21 серпня 1965 року, Київ, Україна.

Сімейний стан: одружився з Лілією Кононенко у 1988 році; подружжя має трьох дітей та одного онука.

Освіта: вища. У 1989 році з відзнакою закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут і отримав кваліфікацію інженера дорожнього руху.

Кар’єра та бізнес

1984–1986 рр. – Ігор Кононенко проходив військову службу.

1988–1990 рр. – працював секретарем комітету комсомолу Київського автомобільно-дорожнього інституту.

1990–1991 рр. – заступник директора структурного підрозділу міського штабу студентського загону.

1991–1992 рр. – комерційний директор МП “Транспорт”.

1992–1994 рр. – комерційний директор АТ “Біржовий дім “Україна”.

1994–2005 рр. – заступник, перший заступник генерального директора, перший віцепрезидент ЗАТ “Український промислово-інвестиційний концерн”.

2004–2009 рр. – голова наглядової ради ВАТ “Київське автотранспортне підприємство – 2240”.

2009–2012 рр. – перший заступник, генеральний директор ЗАТ “Український промислово-інвестиційний концерн”.

З 2012 року – голова наглядової ради ПАТ “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “ВІК”.

Ігор Кононенко є акціонером ПАТ ЗНКІФ “ВІК”.

Фонд володіє 7 компаніями у сферах будівництва, готельного бізнесу, торгівлі та спорту.

Компанії, частками яких володіє ПАТ ЗНКІФ “ВІК”:

• ТОВ “Спортивно-оздоровчий комплекс “МОНІТОР”

• ТОВ “Сатурн-транс”

• ТОВ “Янтра”

• ТОВ “Міжнародна Тенісна Академія”

• ТОВ “Медсервіс-Плюс”

• ДП “Джепен Моторс”

• АТ “Міжнародний Інвестиційний Банк”

• приватна компанія “Трек Холдинг Кост С.Л. (Іспанія)

• приватна компанія “Ланкашир Біг С.Л.” (Іспанія)

Політична діяльність:

У 2006 році Ігор Кононенко став депутатом Київської ради V скликання.

У 2008 році на дострокових виборах до Київради VI скликання Кононенко знову увійшов до складу Київради, став заступником голови комісії з питань транспорту і зв’язку.

2010–2014 рр. – голова депутатської фракції “Ініціатива” Київської міської ради VI скликання.

2014 р. – депутат Київради від партії УДАР (член постійної комісії з питань транспорту і зв’язку).

27.11.2014 року його було обрано народним депутатом України від політичної партії “Блок Петра Порошенка” (БПП).

З 27.11.2014 р. до 29.08.2019 р. був народним депутатом України. Входив до складу Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Член групи з міжпарламентських зв’язків з Китайською Народною Республікою, член групи з міжпарламентських зв’язків з Австрійською Республікою.

З 16 вересня 2015 року – перший заступник голови парламентської фракції “Блоку Петра Порошенка”.

На місцевих виборах 2015 року Ігор Кононенко очолював виборчий штаб партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”. За результатами виборів “Блок Петра Порошенка “Солідарність” посів перше місце. Партію підтримала найбільша кількість виборців – 19,52%.

Ігор Кононенко працював у складі Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Займався підготовкою законодавчих ініціатив, роботою з експертною спільнотою та громадськістю.

Кононенко працював над вдосконаленням законодавства України в енергетиці, організацією взаємодії з Кабінетом Міністрів України, ЦОВВ (центральними органами виконавчої влади), підприємствами та організаціями різних форм власності, експертним середовищем.

У складі комітету Ігор Кононенко займався впровадженням політики євроінтеграції в енергетичній сфері, направленої на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами – з іншого – та Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Кононенко працював над законодавством щодо енергетичної безпеки України, яка є однією із найважливіших складових економічної та, відповідно, національної безпеки України.

Результатом роботи комітету стало прийняття Верховною Радою України ключових законів, а саме:

“Про ринок природного газу”,

“Про ринок електричної енергії”,

“Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”,

“Про Фонд енергоефективності”,

“Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”. Це, зокрема, виробництво сонячної та вітрової енергії.

Систематизація та комплексний підхід до створення та вдосконалення законодавчого поля регулювання відносин у паливно-енергетичному комплексі сприяли реформуванню підприємств та установ ПЕК, розвитку конкурентного середовища в енергетичній сфері.

Крім того, Ігор Кононенко брав активну участь у розробці та втіленні в життя великих інфраструктурних проєктів; розвитку місцевого самоврядування.

Ігор Кононенко також займався реформою децентралізації.

Державна політика України у сфері місцевого самоврядування спирається на інтереси жителів територіальних громад і передбачає децентралізацію влади – тобто передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності. В основу цієї політики закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти суспільних відносин у цій сфері.

Деякі із законодавчих ініціатив Кононенка, які підтримала Верховна Рада:

615-VIII про внесення змін до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” щодо належного соціально-економічного захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей (про справедливе призначення та надання субсидій);

834-VIII. Цей закон визначає правові, економічні, організаційні засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації за цим законом, та їхніх обтяжень і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою цих прав, створення умов для функціонування ринку нерухомого майна.

Низка законодавчих ініціатив, пов’язаних з реформуванням дорожньої галузі:

1762-VIII “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі;

1763-VIII про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі;

2304-VIII про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

Ці закони визначають особливості будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії.

Мають вплив на забезпечення прав та інтересів концесіонера (інвестора). Створюють прозорі умови у сфері будівництва доріг.

Народним депутатом України Ігорем Кононенком за час його каденції (2014 – 2019) було винесено на розгляд Верховної Ради 38 законопроєктів та поправок до законопроєктів.

Спорт і меценатство

Міжнародна Тенісна Академія (МТА) Кононенка надає безкоштовні послуги дітям з інвалідністю, спортсменам у віковій категорії 85+, окремо надаються дитячі пакети, там є і пільгові, і групові категорії. МТА успішно співпрацює зі школами, надаючи безкоштовні послуги дітям.

Крім академії у Пущі-Водиці, також побудовано МТА Арену в Жулянах, придбано ще одну спортивну школу, і зараз це – МТА Club на п’ять ґрунтових тенісних кортів.

Ігор Кононенко разом із дружиною Лілією Кононенко керує БО “Благодійний Фонд Ігоря Кононенка”.