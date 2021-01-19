Очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.

Розслідування опубліковано на сайті Навального.

“Існує одне місце, потрапивши куди, можна зрозуміти про Володимира Путіна все. Це місце в Росії найбільше охороняється, фактично держава в державі, і це найбільший путінський секрет. Який оберігають сотні, навіть тисячі людей — від невідомих охоронців, садівників і будівельників до найбагатших і найзнаменитіших людей в Росії. Один секрет. Одна будівля. І ми в ній побуваємо. В гостях у Путіна. На власні очі переконаємося, що ця людина у своєму прагненні багатства абсолютно збожеволіла. Дізнаємося, чиїми грошима і як фінансується ця розкіш. І як прямо зараз і останні 15 років дається найбільший хабар в історії та будується найдорожчий у світі палац”, — йдеться у передмові до розслідування.

Так званий “Палац Путіна”, він же Резиденція на мисі Ідокопас, був побудований у 2005—2010 році на чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика.

Про те, що він був побудований для президента Росії, у 2010 році заявив бізнесмен Сергій Колесников. Він же оцінив вартість проєкту в мільярд доларів.

У розслідуванні Фонду боротьби з корупцією, як стверджується, розкрита схема фінансування будівництва палацу, а також показані його інтер’єри.

На території “палацу Путіна” є льодовий палац, церква, чайний будиночок площею 2500 квадратних метрів і підземний тунель з виходом до моря. А поруч розташовані виноградники, шато та устрична ферма.

“Найсекретніший об’єкт у Росії. Це не заміський будинок, не дача, не резиденція — це ціле місто, а скоріше королівство. Тут неприступні забори, свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безпольотна зона і навіть власний прикордонний пункт”, зазначили у ФБК.

Велика територія навколо палацу (сім тисяч гектарів), за даними Фонду, належить ФСБ.

“Уявляєте собі князівство Монако? Це маленька, але все ж окрема країна. А тут володіння розміром з 39 князівств Монако. Побудовано так, щоб до нього не можна було підібратися ні по землі, ні по морю, ні по повітрю”, — йдеться у розслідуванні.

Стверджується, що палац зараз ремонтується, оскільки він постраждав через цвіль. В ході ремонту будуються нові об’єкти.

Літак з Навальним приземлився в “Шереметьєво”, політика затримали під час паспортного контролю. Навальному повідомили, що якщо політик відмовиться пройти з правоохоронцями, проти нього застосують силу.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.