Розслідування опубліковано на сайті Навального.
“Існує одне місце, потрапивши куди, можна зрозуміти про Володимира Путіна все. Це місце в Росії найбільше охороняється, фактично держава в державі, і це найбільший путінський секрет. Який оберігають сотні, навіть тисячі людей — від невідомих охоронців, садівників і будівельників до найбагатших і найзнаменитіших людей в Росії. Один секрет. Одна будівля. І ми в ній побуваємо. В гостях у Путіна. На власні очі переконаємося, що ця людина у своєму прагненні багатства абсолютно збожеволіла. Дізнаємося, чиїми грошима і як фінансується ця розкіш. І як прямо зараз і останні 15 років дається найбільший хабар в історії та будується найдорожчий у світі палац”, — йдеться у передмові до розслідування.
Так званий “Палац Путіна”, він же Резиденція на мисі Ідокопас, був побудований у 2005—2010 році на чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика.
Про те, що він був побудований для президента Росії, у 2010 році заявив бізнесмен Сергій Колесников. Він же оцінив вартість проєкту в мільярд доларів.
У розслідуванні Фонду боротьби з корупцією, як стверджується, розкрита схема фінансування будівництва палацу, а також показані його інтер’єри.
На території “палацу Путіна” є льодовий палац, церква, чайний будиночок площею 2500 квадратних метрів і підземний тунель з виходом до моря. А поруч розташовані виноградники, шато та устрична ферма.
“Найсекретніший об’єкт у Росії. Це не заміський будинок, не дача, не резиденція — це ціле місто, а скоріше королівство. Тут неприступні забори, свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безпольотна зона і навіть власний прикордонний пункт”, зазначили у ФБК.
Велика територія навколо палацу (сім тисяч гектарів), за даними Фонду, належить ФСБ.
“Уявляєте собі князівство Монако? Це маленька, але все ж окрема країна. А тут володіння розміром з 39 князівств Монако. Побудовано так, щоб до нього не можна було підібратися ні по землі, ні по морю, ні по повітрю”, — йдеться у розслідуванні.
Стверджується, що палац зараз ремонтується, оскільки він постраждав через цвіль. В ході ремонту будуються нові об’єкти.
Літак з Навальним приземлився в “Шереметьєво”, політика затримали під час паспортного контролю. Навальному повідомили, що якщо політик відмовиться пройти з правоохоронцями, проти нього застосують силу.
Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.
2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.
7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.
- У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
- Олексій Навальний вимагає від правоохоронців з РФ повернути йому одяг, знятий у лікарні Омська. Він зазначив, що це важливий доказ.
- Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали ввести санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
- 14 грудня стало відомо, що замах на Олексія Навального зробила в Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.