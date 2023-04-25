Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Сьогодні, 25 квітня, фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) передав 60 автомобілів, наданих Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), за підтримки уряду України, місцевим партнерам під час заходу в Києві.

Зазначається, що ці транспортні засоби допоможуть мобільним бригадам соціально-психологічної допомоги UNFPA продовжувати підтримувати постраждалих від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) і домашнього насильства в усіх регіонах країни.

За даними Мінсоцполітики, наразі по всій Україні працює 100 мобільних бригад, які надають безоплатну соціально-психологічну допомогу постраждалим від ГЗН та, за потреби, направляють їх до інших спеціалізованих служб.

Мобільні бригади підтримують людей також у віддалених і важкодоступних районах, поблизу лінії фронту на сході та півдні України, а також перевозять постраждалих від домашнього насильства та ГЗН для отримання допомоги та послуг.

Крім того, мобільні групи проводять інформаційно-просвітницьку діяльність, зокрема надають інформацію про права, доступні послуги, а також конфіденційні та орієнтовані на постраждалих варіанти підтримки. Станом на квітень вони відповіли на понад 90 000 запитів про допомогу у тому числі щодо випадків домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.

“Забезпечення мобільних бригад автомобільним транспортом дозволить прибувати туди, де вони потрібні якнайшвидше. Держава своєю чергою в цьому році скеровує 175 мільйонів гривень на підтримку громад у наданні професійної допомоги постраждалим від насильства у тому числі пов’язаного з війною”, – заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За словами представника UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль, з початком повномасштабної війни зріс рівень гендерно зумовленого насильства. Він зазначив, що завдяки цим 60 транспортним засобам спеціалісти зможуть швидко й ефективно надавати широкий спектр послуг кожному, хто їх потребує.