Фонд ООН у галузі народонаселення передав 60 автомобілів, наданих урядом США, для допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства по всій Україні.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Сьогодні, 25 квітня, фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) передав 60 автомобілів, наданих Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), за підтримки уряду України, місцевим партнерам під час заходу в Києві.

Зазначається, що ці транспортні засоби допоможуть мобільним бригадам соціально-психологічної допомоги UNFPA продовжувати підтримувати постраждалих від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) і домашнього насильства в усіх регіонах країни.

За даними Мінсоцполітики, наразі по всій Україні працює 100 мобільних бригад, які надають безоплатну соціально-психологічну допомогу постраждалим від ГЗН та, за потреби, направляють їх до інших спеціалізованих служб.

Мобільні бригади підтримують людей також у віддалених і важкодоступних районах, поблизу лінії фронту на сході та півдні України, а також перевозять постраждалих від домашнього насильства та ГЗН для отримання допомоги та послуг.

Крім того, мобільні групи проводять інформаційно-просвітницьку діяльність, зокрема надають інформацію про права, доступні послуги, а також конфіденційні та орієнтовані на постраждалих варіанти підтримки. Станом на квітень вони відповіли на понад 90 000 запитів про допомогу у тому числі щодо випадків домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.

“Забезпечення мобільних бригад автомобільним транспортом дозволить прибувати туди, де вони потрібні якнайшвидше. Держава своєю чергою в цьому році скеровує 175 мільйонів гривень на підтримку громад у наданні професійної допомоги постраждалим від насильства у тому числі пов’язаного з війною”, – заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За словами представника UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль, з початком повномасштабної війни зріс рівень гендерно зумовленого насильства. Він зазначив, що завдяки цим 60 транспортним засобам спеціалісти зможуть швидко й ефективно надавати широкий спектр послуг кожному, хто їх потребує.