Фонд п'ятого президента України та лідера "ЄС" Петра Порошенка спільно з ГО "справа Громад" придбали в Естонії 350 безпілотників Autel, які передадуть підрозділам Збройних сил України.

Про це повідомили у пресслужбі “Європейської Солідарності”.

Зазначається, що в Естонії придбали 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual із тепловізорами і додатковими акумуляторами та 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

Петро Порошенко наголосив, що ці безпілотники сьогодні ж відправлять українським воїнам. Він додав, що БПЛА оснащені термокартою, тому їх можна використовуватись і вдень, і вночі.

“У кожній роті Збройних сил України, яка отримає цей дрон, він буде коригувати вогонь артилерії. Артилерійські снаряди будуть знищувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю”, – сказав Порошенко.

Політик також подякував уряду Естонії, який посприяв підготовці контракту для закупівлі безпілотників.

“Сьогодні в Естонії – неймовірна підтримка України, яку ми відчули. Ти йдеш вулицею – з тобою вітаються “Слава Україні!”, – додав він.

Марина Порошенко, дружина Петра Порошенка, своєю чергою наголосила, що ці дрони стануть янголами-охоронцями для військових та мирних українців.

Петро Порошенко також прокоментував ракетний обстріл Вінниці, внаслідок якого загинуло 23 осіб, серед яких троє дітей, та майже сотня отримали поранення. Він заявив, що Україна “передавить” нечисть, яка ступила на нашу землю.

“Отримавши координати із цих дронів, наша артилерія буде гнати росіян з нашої української землі”, – додав п’ятий президент.

Разом з безпілотниками захисникам України передають обереги. Ляльки-янголи створені руками українок, які вимушено переїхали до Естонії через повномасштабне вторгнення росіян.

“Від імені усіх жінок, які зараз вимушені перебувати саме тут, хочу передати нашим військовим ось таких янголів – це мотанки, які вони робили своїми руками. Щоб оберегом охороняли наших військових. “З любов’ю і вдячністю” написано від руки. Зігрівало їм душу. І ми всі разом віримо в перемогу. Україна переможе, Україна понад усе”, – заявила активістка Асоціації українських організацій в Естонії Катерина Кириченко.

Петро Порошенко неодноразово заявляв, що нинішня війна – це війна дронів та артилерії.

“Це не просто піхота зі стрілецькою зброєю. 90% наших втрат – від артилерії. Тому ми знайшли і купили дрони, новітні системи, які дозволять краще координувати артилерію”, – пояснив політик.