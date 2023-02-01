Станом на 1 лютого 2023 рік до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 мільйона євро.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, донорами виступили Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська Комісія, організації KfW, ERRA та REKK.

З цих коштів вже розподілено 108 млн євро, які спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.

Зазначимо, що Фонд підтримки енергетики України утворено у квітні 2022 року Секретаріатом енергетичного співтовариства на запит Європейської комісії та за погодженням з Міністерством енергетики України.

Відтак, Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену підтримку українському енергетичному сектору. Фонд управляється Секретаріатом енергетичного співтовариства. Закупівлі проводить незалежний закупівельний агент Tetra Tech ES, Inc. як виконавець проєкту енергетичної безпеки в Україні USAID за прозорими та швидкими процедурами.

Варто зауважити, що з грудня 2022 року Україна отримала від Нідерландів 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонни.

За даними Міненергетики, починаючи з грудня 2022 року, в Україну з Нідерландів надійшло 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонни, з них протягом останніх двох тижнів – 12 вантажів загальною вагою 103,6 тонни.

У Міненергетики розповіли, що відповідне енергетичне обладнання буде використане для відновлення об’єктів українського енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень внаслідок прицільних російських атак.

Серед обладнання, яке було надане Нідерландами – трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз’єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, надане устаткування допоможе відновленню електропостачання тисячам українців, які щодня відчувають наслідки російських варварських атак на український енергосектор.