Фонд Петра Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів переносних зенітно-ракетних комплексів, які вже відправляють захисникам Збройних сил України.

Про це повідомив п’ятий президент у Facebook.

Після ретельної підготовки українські бійці з допомогою ПЗРК будуть збивати повітряні цілі на низьких висотах — літаки, гвинтокрили, а також іранські дрони-камікадзе.

Як зауважив Петро Порошенко, зараз також триває робота над іншими проєктами для захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури.

“Тренажер поїде у підрозділ наших бойових побратимів. Керує цим підрозділом боєць з позивним “Рембо”. Вже до кінця наступного тижня наші військовослужбовці, спочатку інструктори, а потім і бійці з підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, добровольчих підрозділів будуть проходити кількатижневу підготовку”, – пояснив Порошенко.

Також лідер “Європейської Солідарності” подякував виробникам тренажера – за його словами, вони зараз працюють без вихідних.