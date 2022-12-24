Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.
Генератори були куплені для потреб українських міст. Крім того, що цими генераторами можна заряджати ноутбуки й телефони, вони також будуть опікуватися цілими мікрорайонами: це і водовідведення, і за необхідності їх можна під’єднати до невеликих котелень чи просто до насосів, аби постачати воду.
За словами п’ятого президента України, ці генератори стоятимуть у Києві та Миколаєві, зокрема у Миколаєві вже встановили одну мобільну котельню, яка може забезпечити теплом цілий мікрорайон.
“Дуже хочемо допомогти Херсону і робимо усе, щоб ці генератори стояли й там. Але справа не в тому, що ми не хочемо, а в тому, що місцева влада вважає, що води та тепла у них достатньо. Хоча ми були там вже двічі й знаємо, що це далеко не так”, – розповів Петро Порошенко.
А також зазначив, що попри свята, перешкоди та вихідні, фонд продовжує допомагати, адже за його словами, найбільшим святом і найдовшим вихідним – буде перемога України у цій війні.
Зазначимо, що нещодавно Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав пікап, генератор та зарядну станцію лідеру ГО “Брати по Зброї”, депутату Київради Олександру Погребиському, котрий у складі 46-ї бригади воює під Бахмутом.
- П’ятий президент України Петро Порошенко передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки на східному фронті три повнопривідні дизельні вантажівки Leyland DAF, два причепи, а також спеціальне обладнання. Йдеться про одну з бригад, в яку в рамках проєкту “Очі Арти” постачають БПЛА Poseidon.
- П’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко разом з волонтерами громадської організації “Справа громад” підготували вантаж допомоги для звільненого Херсона, зокрема хлібопекарське обладнання.