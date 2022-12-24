П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко придбав ще чотири великих генератори для українських міст, їх встановлять у Києві та Миколаєві.

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

Генератори були куплені для потреб українських міст. Крім того, що цими генераторами можна заряджати ноутбуки й телефони, вони також будуть опікуватися цілими мікрорайонами: це і водовідведення, і за необхідності їх можна під’єднати до невеликих котелень чи просто до насосів, аби постачати воду.

За словами п’ятого президента України, ці генератори стоятимуть у Києві та Миколаєві, зокрема у Миколаєві вже встановили одну мобільну котельню, яка може забезпечити теплом цілий мікрорайон.

“Дуже хочемо допомогти Херсону і робимо усе, щоб ці генератори стояли й там. Але справа не в тому, що ми не хочемо, а в тому, що місцева влада вважає, що води та тепла у них достатньо. Хоча ми були там вже двічі й знаємо, що це далеко не так”, – розповів Петро Порошенко.

А також зазначив, що попри свята, перешкоди та вихідні, фонд продовжує допомагати, адже за його словами, найбільшим святом і найдовшим вихідним – буде перемога України у цій війні.

Зазначимо, що нещодавно Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав пікап, генератор та зарядну станцію лідеру ГО “Брати по Зброї”, депутату Київради Олександру Погребиському, котрий у складі 46-ї бригади воює під Бахмутом.