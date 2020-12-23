У середу, 23 грудня, фонд Порошенка спільно з ГО “Справа громад” закупив 50 кисневих концентраторів. Найближчим часом їх передадуть українським лікарням.

Про це повідомляє пресслужба ЄС.

“Як я й обіцяв – тільки-но завершились вибори, наша потужна команда продовжила пошук та доставку в Україну найбільш затребуваного на цей момент медичного обладнання. Це кисневі концентратори, яких критично не вистачає в українських лікарнях”, – наголосив Порошенко.

Один кисневий концентратор може одночасно працювати з двома пацієнтами. Тож 50 концентраторів здатні забезпечити киснем 100 пацієнтів.

Кисневі концентратори поїдуть на фронт, у східні регіони, в медичні шпиталі та лікарні.

Водночас лідер ЄС зазначив, що фракція продовжуватиме відстоювати права лікарів на надбавку до зарплати у розмірі 300% за лікування хворих на коронавірус.

За словами Петра Порошенка, до кінця року очікується закупівля ще 20 кисневих концентраторів американського виробництва. Так, загальна кількість закуплених концентраторів до кінця 2020 року перевищить сотню.

Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з початку пандемії передали лікарям понад 157 тисяч штук захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.