Covid-19 Україна

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Фонд Порошенка та волонтери закупили ще 20 кисневих концентраторів зі США

У суботу, 2 січня, в Україну прибули 20 кисневих концентраторів зі США, які придбали волонтери та Фонд Порошенка.

Субота, 2 січня 2021, 15:26

Про це повідомив п’ятий президент України, лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко, інформує пресслужба “ЄС”.

Невдовзі концентратори передадуть українським лікарням, які лікують пацієнтів з коронавірусом. Загалом від початку епідемії на допомогу лікарням та людям із вразливих груп було витрачено понад 150 мільйонів гривень. 

“Надійшло ще 20 американських високотехнологічних кисневих концентраторів. Представники фонду поїхали їх розмитнювати”, – зазначив Порошенко. 

Всього Фонд Порошенка закупив понад сотню концентраторів кисню. До них можна одночасно приєднати два пацієнти.

“І це надзвичайно важливо. Уявіть собі, що 200 людей одночасно будуть мати доступ до кисню в лікарнях”, – додав Порошенко.

Політик додав, що Фонд та активісти ГО “Справа громад” протягом року підключалися на тих ділянках, де найбільше була потрібна допомога. 

“Коли лікарів залишили без засобів захисту – ми тоді завозили унікальні технологічні захисні костюми для того, щоб хоча би першу хвилю зупинити, дати медичним працівникам відповідний захист. Це були і окуляри, і пульсоксиметри. Це були і відремонтовані десятки апаратів штучної вентиляції легень, і цифрові рентгенівські апарати для швидкої діагностики”, – зазначив Порошенко.

Наразі кисневе обладнання від благодійників отримали лікарні та військові шпиталі на Донеччині, Буковині, Прикарпатті, Тернопіллі, у Запорізькій, Рівненській, Львівській, Київській та інших областях України. 

Однак волонтери та Фонд не можуть посприяти закупівлі вакцини проти коронавірусу. Виробники наразі працюють лише з офіційними представниками влади.

  • У середу, 23 грудня, фонд Порошенка спільно з ГО “Справа громад” закупив 50 кисневих концентраторів. Найближчим часом їх передадуть українським лікарням.
Теги: концентратори, Коронавірус, Порошенко

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