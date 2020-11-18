Фонд п'ятого президента України Петра Порошенка уклав угоду із США про постачання кисневих концентраторів і станцій для лікарень. Вони мають надійти до кінця року.

Про це політик повідомив під час відвідування Рівного.

“Мій Фонд уклав угоду із США на поставку першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій для українських лікарень. Завозимо перші 20 апаратів… Ми купили все, що було на ринку”, – наголосив Порошенко.

Політик уточнив, що на укладення угоди його Фонду знадобилося всього три дні, а у влади було 9 місяців, щоб підготуватися до боротьби з епідемією.

“На це нам було потрібно три дні. А у них (у влади, – ред.) було 9 місяців… Ще раз наголошую: благодійники не можуть підмінити собою державу. Але дуже важливо, що внаслідок цієї благодійної допомоги будуть врятовані десятки людських життів… Я вважаю, що, на жаль, найважче ще попереду, враховуючи рівень некомпетентності влади”, – зазначив Порошенко.

Він закликав владу забезпечити подачу кисню до кожного ліжка хворого на коронавірус у лікарнях, а також надати необхідне реанімаційне обладнання.