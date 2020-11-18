Про це політик повідомив під час відвідування Рівного.
“Мій Фонд уклав угоду із США на поставку першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій для українських лікарень. Завозимо перші 20 апаратів… Ми купили все, що було на ринку”, – наголосив Порошенко.
Політик уточнив, що на укладення угоди його Фонду знадобилося всього три дні, а у влади було 9 місяців, щоб підготуватися до боротьби з епідемією.
“На це нам було потрібно три дні. А у них (у влади, – ред.) було 9 місяців… Ще раз наголошую: благодійники не можуть підмінити собою державу. Але дуже важливо, що внаслідок цієї благодійної допомоги будуть врятовані десятки людських життів… Я вважаю, що, на жаль, найважче ще попереду, враховуючи рівень некомпетентності влади”, – зазначив Порошенко.
Він закликав владу забезпечити подачу кисню до кожного ліжка хворого на коронавірус у лікарнях, а також надати необхідне реанімаційне обладнання.
- 16 листопада п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко представив план для боротьби з епідемією коронавірусу.
- Раніше Петро Порошенко вимагав від Уряду та чинного глави держави Володимира Зеленського протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та Феофанію для приняття хворих на коронавірус COVID-19 українців.