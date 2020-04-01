70 тисяч захисних костюмів для медиків придбані і вже передаються до лікарень по всій Україні.

Про це заявив лідер партії “Європейська солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко під час інтерв’ю українським телеканалам.

“Медичний напрям завжди був серед пріоритетів, це і програма по клініці Охматдит, і будівництво лікарні в Кременчуці, і оснащення Інституту раку, яке зробила, в тому числі, і команда Roshen на чолі з керівником В’ячеславом Москалевським. І я хочу подякувати за ту величезну роботу, яка була зроблена, але сьогодні ми повинні працювати як де-факто швидка допомога”, – заявив Порошенко.

Він зазначив, що підготовка влади до епідемії була провалена.

“Можна просто продемонструвати, яким чином це робила наша команда — і Roshen, і Фонду. Були закуплені, законтрактовані захисні костюми. Спочатку це було 10 тис., вже через два дні – 20, потім прийняли рішення збільшити до 30. Захисні костюми для лікарів. На сьогодні законтрактована цифра 70 тисяч костюмів”, – додав Порошенко.

За його словами, кількість інфекціоністів, вірусологів, епідеміологів становить приблизно 3 тисячі осіб.

“В середньому з медичним персоналом це не більше 50-ти. І для них ми беремо 70 тисяч костюмів, для того, щоб закрити хоча б перші 2-3 тижні роботи, щоб люди відчували себе захищеними. Антивірусні окуляри, які не запотівають, також завозяться з Китайської Республіки. Там неймовірна черга, там все розкуплено лідируючими країнами світу — німцями, французами, італійцями. І дуже добре, що нам вдалося законтрактувати. Законтрактовано 800 тисяч масок, законтрактовані рентгенівські апарати, бо ми намагалися купити все, що було на ринку, ми викупили апарати ШВЛ. Апарат вентиляції легенів рятує життя того, хто перебуває в критичній ситуації, а рентгенівські – це діагностика, можна надзвичайно швидко за відсутності тестів поставити діагноз і робити це. Я не буду входити в деталі. Зараз ми шукаємо лікарські субстанції, для того, щоб було чим лікувати”, – зазначив Порошенко.

Він сповістив, що ця допомога розподіляється виключно через систему лікарні із залученням органів місцевого самоврядування.

П’ятий президент України наголосив, що його партія викупила і розподілила все, починаючи від пульсоксиметрів і закінчуючи моніторами.

“Ви не уявляєте собі, наскільки зараз важко організувати транспортування з Китаю всіх цих вантажів літаками, тому що обмежено повітряний простір. Хочу подякувати нашим азербайджанським партнерам, які вивезли першу партію, що має приходити післязавтра. Хочу подякувати, до речі, і тим представникам влади, уряду та Офісу президента, які на урядовий літак взяли наші вантажі, і там де є за що. Це було надзвичайно важко, але нам допомогли доставити захисні костюми, маски, вони також повинні бути розмитнені. Ми робимо максимум важливого для того, щоб був “зелений коридор” через митницю”, – резюмував Порошенко.