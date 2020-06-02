Про це повідомляє пресслужба партії.

“Ми будемо тестувати всіх наших співробітників. Це дуже важливо, оскільки поруч з дитиною, звичайно ж, персонал повинен бути здоровим. Будемо тестувати не тільки лікарів. Це будуть і медичні сестри, санітарки, інший персонал, який є дотичним до дітей. Також ми будемо використовувати тести для батьків, у яких є показання. Вони часто хочуть перебувати поруч з дітьми, і нам важливо знати, що батьки здорові. Це попередить занесення короновірусної хвороби до лікарні. До цього у нас жодного випадку серед наших пацієнтів не було. Ми маємо такий інфекційний контроль в лікарні досить строгий, і, на щастя, жодного випадку в наших дітей не було. Ми щиро вдячні вам”, – сказала заступник головного лікаря Марина Шкурко.

Експрезидент Петро Порошенко зазначив, що рішення закупити тести фонд прийняв після того, як стало зрозуміло, що масштабне тестування українців на коронавірус, обіцяне владою ще в березні, залишилось тільки на рівні обіцянок.

“Ще 20 березня на всю країну було наголошено, що в Україну протягом наступних 48 годин прибуває 10 мільйонів тестів, і всі будуть завалені цими тестами, і все буде зроблено. Як зазвичай це були обіцянки-цяцянки, а ті, що були кілька сотень завезені, виявилися неякісними, від них відмовилися в усьому світі і їх не можна було використовувати”, – нагадав Порошенко.

Фото: “Європейська солідарність”

“В першу чергу треба тестувати лікарів, і особливо дитячих лікарів. Бо ті, хто підходять до хворих дітей, особливо тих, хто хворіє на онкозахворювання, хвороби крові, донорів пацієнтів – безумовно в першу чергу і без будь-яких обмежень мають користуватися високоякісними і швидкими тестами. Я щасливий, що в Охматдиті є відповідна лабораторія і буде достатня кількість тестів, які можуть використовуватися”, – зазначив Порошенко.

Додатково до тестів були передані і захисні костюми і пульсоксиметри.