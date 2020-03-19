Про це повідомляють #Букви з посиланням на пресреліз Фонду.
Так, фонд відгукнувся на звернення директора КП “Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги” Олександра Ткаченка. Перші два апарати надійдуть в лікарню сьогодні.
“Захворювання людей коронавірусом часто супроводжується гострою дихальною недостатністю. Медики прогнозують, що ймовірність надходження хворих з COVID-19 в найближчі дні вкрай висока. У зв’язку з цим лікувальний заклад звернувся до Фонду Порошенка з проханням про цільову благодійну допомогу, щоб підготувати інтенсивну терапію для хворих”, – йдеться у повідомленні.
Фонд Порошенка повідомив, що також закупив реанімаційні комплекти, які найближчим часом відправлять до обласних центрів.
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