Про це повідомляється на сторінці Facebook Фонда Порошенко.
“У Києві приземлився літак, який доставив з Сеула ще 42,5 тисячі медичних костюмів виробництва Південної Кореї. Найближчим часом вони будуть допомагати медикам без страху рятувати життя українців і боротися з пандемією”, – сказано в повідомленні.
Крім того, що Фонд Порошенка і корпорація ROSHEN закупили і доставили 30 тисяч захисних костюмів в Китаї, які вже передані в лікарні України.
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