Про це повідомляється на сторінці Facebook Фонда Порошенко.

“У Києві приземлився літак, який доставив з Сеула ще 42,5 тисячі медичних костюмів виробництва Південної Кореї. Найближчим часом вони будуть допомагати медикам без страху рятувати життя українців і боротися з пандемією”, – сказано в повідомленні.

Крім того, що Фонд Порошенка і корпорація ROSHEN закупили і доставили 30 тисяч захисних костюмів в Китаї, які вже передані в лікарні України.