Благодійний фонд "Повернись живим" підписав меморандум про співпрацю з турецькою компанією Baykar, виробника ударних безпілотників Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

3 серпня директор Фонду Тарас Чмут підписав з генеральним директором Baykar Халуком Байрактаром Меморандум про подальшу співпрацю і партнерство.

Наразі поки що деталей угоди та планів щодо співпраці не розголошують. Водночас партнери дійшли згоди стосовно впровадження міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці.

“Повернись живим” та Baykar зробили спільну заяву щодо планів забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів.

Довідка. Халук Байрактар – турецький підприємець і меценат. Генеральний директор компанії Baykar Defence, яка, зокрема, виробляє БпЛА Bayraktar. Отримав Орден “За заслуги” ІІІ ступеня після того, як Україна закупила 6 безпілотників у 2020 році.

Фонд “Повернись живим” — один із найбільших фондів допомоги українським військовим на сході, а з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року — військовим та волонтерам на території ведення активних бойових дій.