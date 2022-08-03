Про це повідомляє пресслужба фонду.
3 серпня директор Фонду Тарас Чмут підписав з генеральним директором Baykar Халуком Байрактаром Меморандум про подальшу співпрацю і партнерство.
Наразі поки що деталей угоди та планів щодо співпраці не розголошують. Водночас партнери дійшли згоди стосовно впровадження міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці.
“Повернись живим” та Baykar зробили спільну заяву щодо планів забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів.
Довідка. Халук Байрактар – турецький підприємець і меценат. Генеральний директор компанії Baykar Defence, яка, зокрема, виробляє БпЛА Bayraktar. Отримав Орден “За заслуги” ІІІ ступеня після того, як Україна закупила 6 безпілотників у 2020 році.
Фонд “Повернись живим” — один із найбільших фондів допомоги українським військовим на сході, а з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року — військовим та волонтерам на території ведення активних бойових дій.
- Нагадаємо, голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут переконаний, що до війни необхідно ставитися серйозніше, аби сповна усвідомити весь виклик, що стоїть перед нами. Війна, на його думку, триватиме ще довго – про перемогу в короткостроковій перспективі не йдеться.
- Раніше генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар запевнив, що компанія підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність, тож ніколи не постачала і не постачатиме свою продукцію до РФ.
- У компанії Baykar заявили, що передадуть Україні безпілотники “Байрактар” безоплатно. Йдеться про БПЛА, на які українці зібрали понад 600 млн гривень всього за декілька днів.