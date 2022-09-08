Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" завдяки пожертвам благодійників придбав 11 броньованих машин, щоб передати їх 36-ій окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, яка відновилася після оборони Маріуполя.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті фонду “Повернись живим”.

У повідомленні зазначено, що загальна сума угоди склала 2 мільйони 321 тисячу євро. Мовиться про закупівлю за кордоном 11 бронеавтомобілів LC79 APC-SH Fighter2. Ці автівки виготовлені у США на базі позашляховика Toyota Land Cruiser 79, вони відповідають вимогам Європейського комітету стандартизації (CEN) та мають рівень захисту BR6.

Відтак ці автомобілі витримують влучання куль калібрів 5,56х45мм, 5,45х39 мм, 7,62х39 та 7,62х51 мм на відстані не менше 10 метрів та вибух двох ручних протипіхотних гранат DM51.

“Запит від військ на техніку, у тому числі й броньовану, як от спеціальні броньовані автомобілі, зʼявився буквально одразу після початку повномасштабного вторгнення — у березні 2022 року. Запит є доволі масовим, оскільки Збройні сили України в рази виросли: Територіальна оборона, єгерські, мотопіхотні бригади, Корпус резерву. У березні ми двічі спробували закупити партію броньовиків через одного з українських спецекспортерів. На жаль, невдало. Третю угоду ми вирішили реалізувати самостійно, отримавши відповідні дозволи. І, як бачимо, нарешті ротний комплект, а це 11 машин, успішно завезено в Україну й одразу вирушає на фронт”, — розповів директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут.

Fighter2 має турель для розміщення озброєння, зокрема кулеметів різних калібрів та автоматичних гранатометів, на кшталт американського Mk.19, а також може перевозити 6 осіб у десантному відсіку. Панцерник обладнаний посиленою підвіскою та 4,5 літровим восьмициліндровим турбованим дизельним двигуном потужністю 195 кінських сил, що забезпечує максимальну швидкість у 100 км/год. Бронеавтомобіль має два захищених паливних баки по 90 л та запас ходу у 800 км.

У фонді заявили, що всі 11 одиниць Fighter2 будуть передані 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, яка брала участь в обороні Маріуполя та заводу “Азовсталь”.

“Команда Фонду передає ці бронеавтомобілі 36-ій бригаді морської піхоти, яка, на жаль, втратила всю свою техніку та значну частину людей у боях за Маріуполь. Тож ми вирішили долучитися до відновлення боєздатності цього легендарного зʼєднання української армії. І, окрім техніки, яку морпіхам передала держава, додатково посилити 36-ту бригаду легкими бронеавтомобілями”, — зауважив директор військового департаменту фонду Андрій Римарук.

Директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут наголосив, що наступний рівень — це спеціальні броньовані машини, адже запит на подібну техніку у ЗСУ – величезний.