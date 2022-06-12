Про це повідомили у Фонді “Повернись живим”.

Всього у цій партії закупили 52 пікапи загальною вартістю 1 554 800 євро. Кожен транспортний засіб коштував 29 900 євро. Їх нададуть силам протиповітряної оборони.

“Ми хочемо, щоб бійці були максимально впевненими у машинах. Новий пікап має значно менше шансів зламатися – відтак, хлопці й дівчата, як і годиться, матимуть змогу думати про виконання задачі, про збереження власного життя, а не про те, що робити, якщо автівка поламалася прямо під час обстрілу”, – повідомив керівник військового відділу Фонду Андрій Римарук.

Коли Фонд отримає решту транспортних засобів, то продовжить закуповувати автівки. Їх надсилатимуть вогневим групам та іншим дієвим підрозділам. Долучитись до допомоги армії можна за посиланням.