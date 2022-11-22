Волонтер і телеведучий Сергій Притула розповів, що його фонд передав підрозділам Збройних сил України відремонтовану техніку, відновлення якої коштувало близько 7 мільйонів гривень.

Про це він написав у Facebook.

“Один з пазлів мозаїки. За яким, щоправда, стоять багато подвигів. Подвигів тих, хто, власне, “затрофеїв” той танк, БТР чи БМП. І подвигів тих, хто це ремонтує і повертає на передову. Похвалюся нашими здобутками за останніх кілька місяців”, – заявив Сергій Притула.

А також зазначив, що відремонтовану техніку передано у наступні підрозділи: 95 ОДШБр – 2 танки Т-72 + 1 БРЕМ; 503 ОБМП – 2 БМП-3 + 1 БТР-82А ; бригада ТРО Запоріжжя – БТР-60; 15 ОГШБ 128 ОГШБр – 2 танки Т-72; 54 ОМБр – танк Т-72; 130 ОРБ – БТР-82.

За словами Сергія Притули, ремонт всієї цієї техніки коштував близько 7 мільйонів гривень. Також він зазначив, що станом на зараз в ремонті знаходяться “Ураган” і танк для «Да Вінчі», танк для 54 ОМБр і БМП-1 для 15 ОГШБ 128 ОГШБр.

“Вся ця техніка ремонтується завдяки нашим донорам, як фізичним особам, так і бізнесам, які, подекуди, беруть на себе витрати щодо якоїсь конкретно взятої одиниці броні. За що ми усім безмежно вдячні! Тому, якщо маєте бажання і можливість долучитись до процесу перетворення російської техніки у техніку, яка воює з Росією,то ось вам посилання для донатів”, – підсумував Сергій Притула.