Запит на комплекси EOS C Фонд отримав безпосередньо від керівництва ГУР Міністерства Оборони України. До складу п’яти комплексів входить 15 бортів та 5 наземних станцій керування. Ці БПЛА отримають штурмові спецпідрозділи відомства.

EOS C VTOL — безпілотник вертикального зльоту і посадки (VTOL). Він поєднує переваги фіксованокрилого та багатороторного типів літальних апаратів, маючи високі показники маневреності, тривалості польоту та операційній гнучкості.

Основні характеристики БПЛА EOS C VTOL:

Вертикальний зліт і посадка (VTOL) без використання злітної смуги або механізму запуску.

Збільшена дальність польоту — до 150 кілометрів — що дозволяє здійснювати моніторинг великих територій та оперувати у різних середовищах.

Передова оптика, що дозволяє знімати фотографії та відео високої роздільної здатності, полегшуючи проведення розвідувальних операцій.

Передача відео в режимі реального часу.

Такі безпілотники вже випробувані Силами Оборони в умовах російсько-української війни. Вони довели свою ефективність для розвідки та коригування артилерії, залітають вглиб тилів противника, мають якісні системи зв’язку і стійкі під дією засобів радіоелектронної боротьби.

«Коли на фронті з’являється щось хороше, за ним вибудовується черга. Ці БПЛА добре себе проявили, і ГУР попросив придбати саме їх під задачі штурмових спецпідрозділів. Ми впевнені, що українцям під силу буде і цей виклик. Ці БПЛА про збереження людських життів. Всюди де ми можемо убезпечити нашого воїна, ми це зробимо. До того ж це наша можливість долучитися до роботи штурмових підрозділів, які є такими собі хірургічними скальпелями на полі бою. Буде багато хороших руских. Запрошуємо усіх українців, українські бізнеси і донорів з-за кордону зробити свій внесок у майбутні операції ГУР МО для звільнення українських територій. Працюємо, панове», — говорить засновник фонду, волонтер Сергій Притула.

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Непереможні, коли об’єднані!

Ная Новак, керівниця Департаменту партнерств і комунікацій Благодійного Фонду Сергія Притули

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