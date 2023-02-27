Благодійний фонд Сергія Притули розповів десять історій українців, які самостійно вирішили зібрати кошти та передати їх на Збройні сили України. Серед них громадяни різного віку — від семирічної дівчинки до пенсіонерів.

Про це БФ написав у Telegram.

Головні герої десяти історій за лютий сумарно змогли зібрати 236 тисяч 205 гривень.

“Маленької допомоги армії не буває. Особливо тоді, коли на Перемогу працює кожна ваша гривня! Ми знову традиційно розповідаємо про 10 приватних ініціатив, які збирали кошти у лютому і передали їх у наш Фонд. Діти, пенсіонери, молодь – вік не має значення, коли на першому місці – любов до України”, – йдеться у повідомленні.

Історії допомоги українським військовим

Рада ветеранів мікрорайону №16 Святошинського району Києва передала 3 290 гривень для допомоги ЗСУ. Кошти передали пані Станіслава та пані Олександра.

Студент Владислав пообіцяв батькам, які залишилися в окупованому росіянами місті, що допоможе ЗСУ. Він влаштувався на першу в житті роботу – касиром у магазин. Юнак з першої зарплати відклав 400 гривень, аби передати захисникам.

Маленька Евеліна зі Львова зрізала коси, аби отримані за них кошти надати ЗСУ. Покупці задонатили додатково. Відтак загалом дівчинка передала 11 тисяч гривень.

Семирічна Зоряна із Житомира обрізала волосся і продала його. Виручені п’ять тисяч гривень вона передала ЗСУ.

Українці Микола та Андрій організували “мандрівні Коляди”. Шлях чоловіків простягався з села Бортники на Львівщині до Львова, Івано-Франківська і Тернополя. За мандрівку їм вдалося зібрати 141 тисячу гривень і 220 доларів.

Ще 40 тисяч гривень для ЗСУ передав колектив вихователів і батьків дитсадка №188 “Ластівка” у Києві.

9-річний Тимофій наколядував 10 тисяч 50 гривень.

“Їх віддав нам “на ось ту ракетницю”. Кошти підуть на ремонт трофейної ракетної системи”, – зазначили у повідомленні.

Юнак Олексій влаштував мініярмарок у Києві, де продавав домашні “смаколики до перемоги”. За січень-лютий він зібрав 2 805 гривень.

На день народження Катрусі з Бучі подарували 6 тисяч гривень та 100 доларів замість іграшок та іншого. Дівчинка вирішила передати їх Фонду. Кошти скерують на ремонт трофейних танків.

Два гурти колядників з Охтирки на Сумщині зібрали 4 500 грн і передали їх на потреби ЗСУ.