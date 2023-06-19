Джерело: Сергій Притула у Twitter

“Завезли сьогодні “Азову” трохи добра. У комбата, Арсена Дмитрика, за спиною пекло “Азовсталі”, пекло російського полону. Але нині – в строю і власним прикладом мотивує особовий склад! Хлопці б‘ються за нас із вами, за Україну! Велика честь допомагати таким воїнам”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що бригада НГУ “Азов” отримала:

Starlink – 4

Дрон DJI Mavic 3 Cine RC-N1 Combo – 1

Дрон DJI Matrice 30 – 1

Дрон DJI Matrice 30T – 1

DJI Matrice 30 Series TB30 Intelligent Flight Battery – 16

Пульт управління DJI RC Plus – 2

Нагадаємо, що благодійний фонд Сергія Притули передав Силам оборони України два багатофункціональні бойові човни Trident, на яких буде встановлено кулемети Browning.

Варто додати, що гусеничний бронетранспортер британської армії FV103 Spartan, на який зібрав кошти Фонд Сергія Притули, зараз експлуатується українською армією на сході України.