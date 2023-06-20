Бронетранспортери, закуплені благодійним фондом Сергія Притули кілька місяців тому, вже експлуатуються українськими військовими на східному фронті.

Джерело: Сергій Притула в Instagram

За його словами, це найбільша в історії України партія гусеничної бронетехніки, яка була передана Силам Оборони не по лінії матеріально-технічної допомоги від союзників. Зараз ці БТР-и військові координатори фонду регулярно зустрічають на східному фронті.

“Під час останньої поїздки мав можливість побачити їх у підрозділах особисто. Дякую за те, що ви своїми коштами робите нашу Армію сильнішою! Наш фонд за вашої підтримки працює над цим щодня і щогодини!”, – зазначив Притула.

Нагадаємо, протягом 1-2 березня в Україну прибули перші 24 гусеничних броньовиків, які закупив Благодійний фонд Сергія Притули на пожертви українців та донорів зі всього світу. Всього очікується 101 одиниця техніки.

Йдеться про броньовики восьми моделей, серед яких:

FV103 Spartan – бронетранспортер для перевезення особового складу;

Samaritan – броньована гусенична медична евакуаційна машина;

Sultan – броньована гусенична командна машина;

Stormer – броньована гусенична машина під встановлення зенітної системи;

Shielder – броньована гусенична машина для підвозу боєкомплекту, особового складу встановлення протитанкових ракетних комплексів;

FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевезення особового складу;

FV434 – броньована гусенична машина з краном для ремонту та евакуації;

Samson – броньована гусенична машина для евакуації бронетехніки.

Варто додати, що 16 червня благодійний фонд Сергія Притули передав бригаді НГУ “Азов” чергову партію військової допомоги.

Відтак, бригада НГУ “Азов” отримала: Starlink – 4, дрон DJI Mavic 3 Cine RC-N1 Combo – 1, дрон DJI Matrice 30 – 1, дрон DJI Matrice 30T – 1, DJI Matrice 30 Series TB30 Intelligent Flight Battery – 16 та пульт управління DJI RC Plus – 2.

Зауважимо, що гусеничний бронетранспортер британської армії FV103 Spartan, на який зібрав кошти Фонд Сергія Притули, зараз експлуатується українською армією на сході України.