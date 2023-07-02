Джерело: БФ Сергія Притули у Telegram.
На фронт виїхало 445 дронів та 755 одиниць комплектуючих до них, а також 16 комплексів БПЛА. Було передано на користь Сил оборони 20 човнів і 26 машин. Ще серед переданої техніки було:
- 33 генератори;
- 906 одиниць електроніки;
- 518 рацій та 679 інших засобів зв’язку;
- 11 513 одиниць засобів такмеду;
- 787 одиниць оптики;
- 33 одиниці спорядження;
Загальна вартість переданого майна становить понад 160 мільйонів гривень.
“За кожен ваш донат летить подяка від 214 підрозділів Сил Оборони, які отримали допомогу у червні! На фронті спекотно у всіх сенсах, тому донатьте так само гаряче, як наші хлопці та дівчата б’ють окупантів”, — закликали у благодійному фонді.
- Координатор військового напряму фонду Сергія Притули Роман Балан повідомив, що росіяни передали 60 тисяч доларів на FPV-дрони.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко на Донеччині передав кільком бригадам десантно-штурмових військ велику партію техніки і боєприпасів та оголосив про купівлю для ЗСУ 55 потужних тягачів Foden i DAF з Великої Британії.