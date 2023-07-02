Джерело: БФ Сергія Притули у Telegram.

На фронт виїхало 445 дронів та 755 одиниць комплектуючих до них, а також 16 комплексів БПЛА. Було передано на користь Сил оборони 20 човнів і 26 машин. Ще серед переданої техніки було:

  • 33 генератори;
  • 906 одиниць електроніки;
  • 518 рацій та 679 інших засобів зв’язку;
  • 11 513 одиниць засобів такмеду;
  • 787 одиниць оптики;
  • 33 одиниці спорядження;

Фото: БФ Сергія Притули

Загальна вартість переданого майна становить понад 160 мільйонів гривень.

“За кожен ваш донат летить подяка від 214 підрозділів Сил Оборони, які отримали допомогу у червні! На фронті спекотно у всіх сенсах, тому донатьте так само гаряче, як наші хлопці та дівчата б’ють окупантів”, — закликали у благодійному фонді.

Фото: БФ Сергія Притули

Фото: БФ Сергія Притули

Фото: БФ Сергія Притули

Фото: БФ Сергія Притули

Фото: БФ Сергія Притули

Фото: БФ Сергія Притули

Фото: БФ Сергія Притули

Фото: БФ Сергія Притули