Протягом червня БФ Сергія Притули передав на користь Збройних сил України 15 763 одиниць техніки та спорядження. Серед допомоги були дрони, БПЛА, човни та багато іншого.

Джерело: БФ Сергія Притули у Telegram.

На фронт виїхало 445 дронів та 755 одиниць комплектуючих до них, а також 16 комплексів БПЛА. Було передано на користь Сил оборони 20 човнів і 26 машин. Ще серед переданої техніки було:

33 генератори;

906 одиниць електроніки;

518 рацій та 679 інших засобів зв’язку;

11 513 одиниць засобів такмеду;

787 одиниць оптики;

33 одиниці спорядження;

Загальна вартість переданого майна становить понад 160 мільйонів гривень.

“За кожен ваш донат летить подяка від 214 підрозділів Сил Оборони, які отримали допомогу у червні! На фронті спекотно у всіх сенсах, тому донатьте так само гаряче, як наші хлопці та дівчата б’ють окупантів”, — закликали у благодійному фонді.