Волонтер і телеведучий Сергій Притула повідомив, що завдяки коштам українців вдалося закрити збір на 430 квадрокоптерів для Збройних сил України, частину з них вже розвели по підрозділах.

Про це Сергій Притула написав на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні закрили історію зі збором на 430 мавіків (квадрокоптерів Mavic – ред.), яка блискавично відбулась в кінці січня. Частину партії ми вже розвезли минулого тижня по підрозділах, про що я вам звітував. А зараз прийшов «залишок» 330 мавіків + ще 30 великих дронів з “теплом”, які ми контрактували на паралельному курсі”, – повідомив Притула.

Він також детально зазначив, що придбано за кошти українців:

330 дронів Mavic 3;

25 комплектів Matrice 30T;

5 комплектів Matrice 300 RTK;

20 додаткових батарей до Matrice 300 RTK;

10 камер Zenmuse H20N до Matrice 300 RTK.

Відтак загальна вартість придбаного обладнання для українських військових становить 1 217 000 євро.

Сергій Притула зауважив, що вже найближчими конвоями все перелічене обладнання буде розвезене по бойових підрозділах, згідно попередньо опрацьованих заявок.

“Я щиро дякую усім, хто своїми фінансами продовжує допомагати нашому фонду тримати високу планку у забезпеченні сотень підрозділів Сил оборони вкрай важливим обладнанням! І ми не зупинимось аж до самої Перемоги! І замовлень у нас від військових – дуже і дуже багато!”, – подякував Сергій Притула.