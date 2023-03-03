Про це повідомив Роман Сініцин, координатор благодійного напрямку у Фонді Сергія Притули у Facebook.

“За кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації!”, — сказав ведучій та волонтер Сергій Притула.

Йдеться про броньовики восьми моделей, серед яких: 

  • FV103 Spartan – бронетранспортер для перевезення особового складу;
  • Samaritan – броньована гусенична медична евакуаційна машина;
  • Sultan – броньована гусенична командна машина;
  • Stormer – броньована гусенична машина під встановлення зенітної системи;
  • Shielder – броньована гусенична машина для підвозу боєкомплекту, особового складу встановлення протитанкових ракетних комплексів;
  • FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевезення особового складу;
  • FV434 – броньована гусенична машина з краном для ремонту та евакуації;
    Samson – броньована гусенична машина для евакуації бронетехніки.

Техніка прибуває в Україну поступово через складність логістики. Витрати на доставлення бронемашин до України забезпечує “Нова пошта”. Дати та маршрути постачань у Фонді не озвучують із міркувань безпеки.

Нагадаємо, що про збір на британські бронетранспортери у Фонді Притули оголосили ще 2 листопада 2022 року. Тоді за півтори доби вдалося зібрати 236 мільйонів гривень.

Завдяки цим коштам волонтери законтрактували 101 одиницю гусеничної бронетехніки.