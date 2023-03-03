Про це повідомив Роман Сініцин, координатор благодійного напрямку у Фонді Сергія Притули у Facebook.
“За кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації!”, — сказав ведучій та волонтер Сергій Притула.
Йдеться про броньовики восьми моделей, серед яких:
- FV103 Spartan – бронетранспортер для перевезення особового складу;
- Samaritan – броньована гусенична медична евакуаційна машина;
- Sultan – броньована гусенична командна машина;
- Stormer – броньована гусенична машина під встановлення зенітної системи;
- Shielder – броньована гусенична машина для підвозу боєкомплекту, особового складу встановлення протитанкових ракетних комплексів;
- FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевезення особового складу;
- FV434 – броньована гусенична машина з краном для ремонту та евакуації;
Samson – броньована гусенична машина для евакуації бронетехніки.
Техніка прибуває в Україну поступово через складність логістики. Витрати на доставлення бронемашин до України забезпечує “Нова пошта”. Дати та маршрути постачань у Фонді не озвучують із міркувань безпеки.
Нагадаємо, що про збір на британські бронетранспортери у Фонді Притули оголосили ще 2 листопада 2022 року. Тоді за півтори доби вдалося зібрати 236 мільйонів гривень.
Завдяки цим коштам волонтери законтрактували 101 одиницю гусеничної бронетехніки.
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