Благодійний фонд “Свої” бореться з пандемією коронавірусу щодня й навіть закуповує медичне обладнання у борг, попри заяви Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) про спад захворюваності та подолання третьої хвилі епідемії.

Про це повідомив телеведучий та волонтер Сергій Притула у Facebook.

За його словами, за більш ніж рік епідемії в Україні фонд “Свої” купив та роздав COVID-лікарням понад 1200 кисневих концентраторів. Команда працює практично цілодобово.

При цьому фонд займається не тільки боротьбою з коронавірусом, а й з онкологією, а також надає паліативну допомогу.

За сприяння фонду “Свої” вдалося врятували понад 2500 людей, забезпечивши їх киснем та іншим необхідним медичним обладнанням.

Попри те, що МОЗ запевняє у спаді захворюваності, телефони фонду не замовкають. Притула зауважив, що став свідком того, як працівники розвантажувати бус із партією кисневих концентраторів, які придбали у борг.

Телеведучий придбав два кисневих концентратори: один за гроші жертводавців зі свого Patreon, а другий – власним коштом. Однак цього недостатньо. Зараз фонду необхідна допомога.

Ви можете приєднатися до благодійності, пожертвувавши будь-яку суму. Банківські реквізити фонду “Свої” додаємо:

ФIЛIЯ “РОЗРАХ.ЦЕНТР” АТ КБ”ПРИВАТБАНК”

отримувач: БО БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД СВОЇ

код отримувача: 39293651

рахунок отримувача: UA223206490000026007052620401

картка фонду тільки для власників карт Приват Банку: 5169 3305 1748 5634 (Кошкіна Ірина Ігорівна)

Нагадаємо, що вчора міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі епідемії коронавірусу COVID-19.