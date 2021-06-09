Суд у Москві визнав пов'язані з ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним "Фонд боротьби з корупцією", "Фонд захисту прав громадян" і громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.

Про це повідомляють прокуратура Москви та Московський міський суд.

У квітні прокуратура Москви зажадала визнати “Фонд боротьби з корупцією”, “Фонд захисту прав громадян” і громадський рух “Штаби Навального” екстремістськими організаціями. Відповідний позов був поданий до Московського міського суду.

У середу, 9 червня, Мосміськсуд задовольнив позов та ліквідував зазначені організації, заборонив діяльність руху.

Крім цього, суд постановив передати майно “Фонду боротьби з корупцією”, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, у власність Російської Федерації.

“Рішення підлягає негайному виконанню в частині припинення діяльності зазначених організацій”, — йдеться в повідомленні.

Прокуратура заявляла, що ці організації “під прикриттям ліберальних гасел займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації”, а їхньою метою є створення умов для зміни основ конституційного ладу, зокрема “з використанням сценарію “кольорової революції”.

2 лютого цього року суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). 31 березня він оголосив голодування.

Перед цим в січні очолюваний російським опозиційним політиком “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.

ЄС запровадила проти РФ санкції через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального. Україна приєдналася до цих санкцій.

Навальний і Крим

У березні на сайті “Свободу Навальному!”, за допомогою якого команда ув’язненого опозиціонера збирала масову акцію на його підтримку, запустили інтерактивну мапу. На зазначеній мапі окупований український Крим був позначений як “російський”. У штабі російського опозиціонера відмовилися виправляти це.

Сам Олексій Навальний неодноразово висловлював неоднозначну позицію щодо окупації українського Криму.

Зокрема, у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії й більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.