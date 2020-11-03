Європейськи фондові ринки відкрилися зростанням долара у вівторок, 3 листопада, на тлі можливої ​​перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах в США.

Про це повідомляє Reuters.

На думку експертів американської компанії Infinity International, в довгостроковій перспективі перемога Байдена може послабити долар, бо він має намір підвищити податки для населення і знизити тарифи для міжнародної торгівлі. У разі перемоги Дональда Трампа на виборах, долар буде таким же стабільним, бо Трамп збереже жорстку економічну політику щодо Китаю і Європи.

У французькому банку BNP Paribas підняли акції на 6,5%, продемонструвавши, що долар – стабільна валюта, яка зміцнилася навіть на тлі пандемії коронавірусу.

При цьому, падіння на 40% річного прибутку Associated British Foods (компанія з переробки та продажу продуктів харчування) стало нагадуванням про те, як пандемія нашкодила великому бізнесу. Акції ABF впали на 1,7%.

“Ринки оцінюють перемогу Байдена, безумовно, як зрозумілий результат, і вони хочуть зрозумілого і незаперечного результату”, – сказав Майкл Хьюсон, головний ринковий аналітик британської компанії CMC Markets.

У разі, якщо виграє Трамп, чи не буде визначена перемога когось із кандіатов спочатку, то на ринку може відбутися корекція.

Пан’європейський індекс STOXX 600 виріс на 1,3% в другий день впевненого зростання, впавши до п’ятимісячного мінімуму минулого тижня. Чутливі до зростання циклічні сектори, такі як нафта і газ, гірничодобувна промисловість і банки знову лідирували. Вони виросли більш ніж на 2%.

Вартість долара і золота практично не змінилися, оскільки трейдери, які торгують валютою і злитками, знизили ставки напередодні виборів в США.

Індекси в Південній Кореї виросли на 1,7%, а індекси в Гонконзі – на 2,2%.

Індекс MSCI China досяг 23-річного максимуму після того, як активність промислових підприємств в Китаї зросла швидше за все за десятиліття.

Японські ринки були закриті у зв’язку зі святом.