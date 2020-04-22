Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“До тих пір, поки ми не побачимо закінчення епідемії коронавіруса, ринки будуть нервувати з приводу можливості падіння цін в США на негативні рівні”, – сказав Тацуфумі Окоші, старший сировинний аналітик Nomura Securities.
Історичний обвал цін на ф’ючерси на американську нафту спровокував коливання ставок на фондових біржах в усьому світі. Крім того, короткострокові прибутковості казначейських облігацій США знизилися до рекордно низького рівня.
“Падіння цін на нафту викликало нову обережність відносно фондових ринків. Вночі компанії, які спершу здавалися переможцями у світі посткорони, такі як Amazon, впали. Це тривожний знак”, – сказала Наоя Ошікубо, старший менеджер з досліджень в Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
- Нагадаємо, на початку березня в Міжнародному енергетичному агентстві заявили, що через пандемію коронавірусу попит на нафту впаде вперше з 2009-го року. Тоді ж світові ціни на нафту впали на 31% — це був найгірший показник з 1991 року.
- У квітні в міжнародному енергетичному агентстві заявили, що пандемія COVID-19 може повністю зупинити десятиліття зростання попиту на нафту в усьому світі.
- Раніше Саудівська Аравія, Росія та інші виробники намагалися підтримати ціни на ринку. 12 квітня ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися скоротити в травні-червні видобуток на 9,7 млн барелів на добу. Це 10% світового пропозиції.