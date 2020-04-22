У середу ставки на ссвытових фондових ринках знизилися через обвал цін на нафту в США. Експерти стверджують, що коливання збережуться до кінця кризи навколо COVID-19.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“До тих пір, поки ми не побачимо закінчення епідемії коронавіруса, ринки будуть нервувати з приводу можливості падіння цін в США на негативні рівні”, – сказав Тацуфумі Окоші, старший сировинний аналітик Nomura Securities.

Історичний обвал цін на ф’ючерси на американську нафту спровокував коливання ставок на фондових біржах в усьому світі. Крім того, короткострокові прибутковості казначейських облігацій США знизилися до рекордно низького рівня.

“Падіння цін на нафту викликало нову обережність відносно фондових ринків. Вночі компанії, які спершу здавалися переможцями у світі посткорони, такі як Amazon, впали. Це тривожний знак”, – сказала Наоя Ошікубо, старший менеджер з досліджень в Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.