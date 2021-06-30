Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким дозволила Фонду гарантування вкладів фізичних осіб позиватися в інтересах кредиторів проблемних банків.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4547 проголосували 274 нардепи.

Документом вносяться зміни до статті 128 Кримінального процесуального кодексу.

Вказані зміни дозволять Фонду гарантування вкладів подавати цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію.

У такому випадку Фонд набуде статусу цивільного позивача, який зберігатиметься за ним після припинення діяльності неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт “сприятиме збереженню активів, запобіганню втрати майна (активів) банку, захисту прав кредиторів банків, що виводяться з ринку”.

ДОВІДКА. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – це установа, яка від імені держави гарантує повернення вкладів кожному вкладнику в разі ліквідації банку. Фонд є економічно самостійною установою, що не має на меті отримання прибутку. Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.