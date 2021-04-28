Фізичні особи-підприємці почали отримувати карантинну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Наразі перераховано вже 200 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

“Ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним. Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до “червоної” зони”, – зазначив він.

Крім державної допомоги, підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування регіону, в якому вони працюють, в “червоній” зоні, можуть отримати додаткові виплати з місцевого бюджету регіону, в разі запровадження таких виплат за рішенням органів місцевого самоврядування.

Зазначається, що окрему заяву на цю допомогу подавати не потрібно, достатньо реєстрації в застосунку “Дія”. Далі Міністерство цифрової трансформації у десятиденний строк після закінчення строку подання заяв формує та передає місцевим органам, на території яких запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, переліки застрахованих осіб для прийняття рішення щодо надання допомоги за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Місцеві органи влади, керуючись наданою інформацією, складають власні списки тих, хто отримає допомогу з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також наймані працівники можуть подавати заявки на виплати 8 тисяч гривень з учорашнього дня. Заявки на отримання виплат можна подавати через портал, а також через державний застосунок “Дія”.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував місцевій владі надати фінансову допомогу людям та бізнесу, що постраждають від введення локдауну, та пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму.